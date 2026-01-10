Scintille tra Fabregas e il team manager del Bologna: battibecco a bordocampo dopo il fischio finale
Un confronto animato ha avuto luogo al triplice fischio di Como-Bologna, gara terminata sul risultato di 1-1. I protagonisti sono stati l'allenatore dei lombardi, Cesc Fabregas, e Tommaso Fini, team manager del Bologna. I due, al termine della partita, nel salutarsi si sono scambiati qualche battuta di troppo, e soprattutto Fabregas si è mostrato spazientito della conversazione.
Como-Bologna: tensione tra Fabregas e il team manager rossoblù. Interviene Italiano
Tra i motivi della tensione tra Fini e Fabregas potrebbe esserci il pareggio segnato dai padroni di casa al 93esimo minuto in seguito al gol di Baturina, arrivato in seguito all'espulsione di Cambiaghi, contestata dai rossoblù. Immediato, però, l'intervento di Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna, intromessosi, ha abbracciato immediatamente il collega del Como abbassando i toni della conversazione.