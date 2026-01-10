Scintille tra Fabregas e il team manager del Bologna: battibecco a bordocampo dopo il fischio finale

Un confronto animato ha avuto luogo al triplice fischio di Como-Bologna, gara terminata sul risultato di 1-1. I protagonisti sono stati l'allenatore dei lombardi, Cesc Fabregas, e Tommaso Fini, team manager del Bologna. I due, al termine della partita, nel salutarsi si sono scambiati qualche battuta di troppo, e soprattutto Fabregas si è mostrato spazientito della conversazione.