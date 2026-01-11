Parma, colpo salvezza in rimonta contro il Lecce: Pellegrino firma il 2-1. Gaspar e Banda espulsi     

Il Parma ribalta il Lecce in trasferta

Pronti, via e il Lecce si porta in vantaggio con un gol lampo (50 secondi dal fischio d'inizio): Kaba protegge palla con una rabona, allarga per Banda che mette in mezzo un pallone per Stulic, abile a controllare la sfera e quindi a trafiggere la porta con una girata di potenza, 1-0. Il Parma è vivo, ma l’unico tiro in porta arriva da una punizione di Valeri dai circa 25 metri. Falcone si salva, però ,in due tempi. Al 33’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio: Banda serve Maleh che, dal limite, colpisce il palo più lontano. Insomma, le occasioni vere sono queste, ma al Via del Mare non manca l’intensità. Nella ripresa il Parma cambia volto e ribalta la sfida. Gli episodi però incidono tantissimo. Al 55’ Banda si divora il potenziale raddoppio sbagliando un rigore in movimento e, un minuto dopo, proprio lui viene espulso per un’entrata terribile sulla caviglia di Valenti. I ducali pareggiano così al 64’, quando Bernabé crossa e Tiago Gabriel realizza un autogol di testa, spedendo la palla all’angolino basso, lì dove Falcone non può arrivare. Passano otto minuti e arriva il sorpasso: angolo di Bernabé e Pellegrino, di testa, firma il 2-1 che permette al Parma di vincere uno scontro diretto importantissimo in ottica salvezza. Nel finale c'è da segnalare il palo del potenziale tris di Pellegrino e il rosso ingenuo di Gaspar, che viene espluso lasciando i suoi compagni in nove nei minuti di recupero.

Lecce-Parma 1-2: cronaca, tabellino e statistiche