Serie A, come cambia la classifica dopo il pareggio tra Inter e Napoli

Al “Meazza” finisce 2-2 tra Inter e Napoli in uno dei match più attesi della giornata di Serie A. I nerazzurri, fermati in casa, non riescono a sfruttare il pareggio del Milan e lasciano immutata la situazione nelle prime posizioni della classifica. L’Inter resta comunque prima con 43 punti, seguita dal Milan a quota 40 e dal Napoli a 39, con tutte e tre le squadre che devono ancora recuperare una partita a causa dell’impegno in Supercoppa italiana. Una vetta cortissima, con distacchi minimi e una corsa scudetto più aperta che mai.