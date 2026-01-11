Serie A, come cambia la classifica dopo il pareggio tra Inter e Napoli
Al “Meazza” finisce 2-2 tra Inter e Napoli in uno dei match più attesi della giornata di Serie A. I nerazzurri, fermati in casa, non riescono a sfruttare il pareggio del Milan e lasciano immutata la situazione nelle prime posizioni della classifica. L’Inter resta comunque prima con 43 punti, seguita dal Milan a quota 40 e dal Napoli a 39, con tutte e tre le squadre che devono ancora recuperare una partita a causa dell’impegno in Supercoppa italiana. Una vetta cortissima, con distacchi minimi e una corsa scudetto più aperta che mai.
La classifica di Serie A completa
La parte alta della classifica di Serie A
Alle loro spalle, la Roma, anch’essa a 39 punti, continua a restare agganciata al treno delle prime quattro. La Juve, quinta a 36, potrà accorciare lunedì sera nel match contro la Cremonese allo Stadium (calcio d’inizio ore 20:45). Completano la zona alta della classifica il Como, sorprendente sesto a 34 punti, seguito da un’Atalanta in ripresa a 31 e dalla Lazio, che dopo il successo di Verona sale a quota 28. La sfida tra Inter e Napoli non modifica dunque gli equilibri: in attesa dei recuperi, sarà una volata di vertice serratissima.