Il Genoa di De Rossi torna a vincere e aggancia il Cagliari

Il Genoa soffre per un tempo, poi dilaga contro il Cagliari e vola a + 5 dalla zona caldissima della classifica, agganciando proprio i sardi. Mastica amaro la squadra di Pisacane, che non avrebbe meritato il pesante passivo dopo un ottimo primo tempo. Un successo che può cambiare prospettiva alla stagione dei liguri e che torna a complicare quella degli isolani.

De Rossi trova l'uovo di Colombo

Il primo tempo della sfida di Marassi si chiude con il Genoa avanti di un gol, incredibilmente verrebbe da dire, visto che la frazione era stata dominata in lungo e in largo da un Cagliari sceso in campo al Ferraris con grande personalità. Sin dalle prime battute, infatti, la squadra di Pisacane prende possesso della metà campo avversaria, ma alla prima ripartenza dei padroni di casa subisce il gol: visione verticale di Malinovskyi sulla corsa di Colombo, che incrocia da bomber e trova l'angolino basso. Lo svantaggio non scoraggia i sardi, che anzi rischiano di rientrare in partita prima con la traversa colpita da Palestra, poi con la grande parata di Leali sulla punizione di Esposito.

Il Cagliari resta negli spogliatoi, festa Genoa

Nella ripresa ti aspetti una reazione da parte della squadra di Pisacane, che aveva dominato nel primo tempo. E invece è la squadra di De Rossi a ripartire alla grande dopo l'intervallo, andando a calare il tris con il doppio colpo in tre minuti di Frendrup e Ostigard, che con l'uno-due mortifero, messo a segno a metà ripresa, manda al tappeto i generosi ospiti.

opta facts