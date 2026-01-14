Dove vedere Napoli-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli-Parma, l'orario

Napoli-Parma si disputerà oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Parma in diretta tv

Napoli-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Parma, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.