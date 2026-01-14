Dove vedere Napoli-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Il Napoli di Conte ospita il Parma di Cuesta nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata qualche settimana fa per disputare la Supercoppa.
Napoli-Parma, l'orario
Napoli-Parma si disputerà oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Parma in diretta tv
Napoli-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Parma, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund. All.: Conte (squalificato, in panchina Stellini)
A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 3 Gutierrez, 7 Neres, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 31 Beukema, 35 Marianucci, 37 Spinazzola, 69 Ambrosino
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret
Squalificati: Juan Jesus Diffidati: -
PARMA (4-3-1-2): Corvi; Britschgi, Valenti, Circati, Valeri; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabe; Cutrone, Benedyczak. All.: Cuesta.
A disposizione: 66 Rinaldi, 67 Casentini, 9 Pellegrino, 17 Ondrejka, 15 Delprato, 21 Oristanio, 22 Sorensen, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 37 Troilo, 61 Drobnic
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Guaita, Lovik, Ndiaye, Suzuki
Squalificati: - Diffidati: Delprato
