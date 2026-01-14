Serie A, anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata

Va completandosi il calendario della Serie A con tanto di orari e date. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi della ventitreesima e della ventiquattresima giornata di campionato.

Serie A ventitreesima giornata, anticipi e posticipi

Il ventitreesimo turno si apre venerdì 30 gennaio, con il posticipo tra Lazio e Genoa alle 20:45. Sabato 31 alle 15:00 Pisa-Sassuolo, alle 18:00 Napoli-Fiorentina e alle 20:45 Cagliari-Verona. Domenica 1 febbraio la sfida delle 12:30 sarà quella tra Torino e Lecce, alle 15:00 Como-Atalanta, alle 18:00 Cremonese-Inter e alle 20:45 Parma-Juventus. Lunedì alle 20:45 avrà luogo il posticipo tra Udinese e Roma mentre la chiuderà il turno alle 20:45 di martedì Bologna-Milan.

Serie A ventiquattresima giornata, anticipi e posticipi

La ventiquattresima giornata si apre venerdì 6 febbraio alle 20:45 con la sfida tra il Verona e il Pisa. Sabato alle 18:00 Genoa-Napoli, alle 20:45 Fiorentina-Torino. Domenica alle 12:30 derby emiliano tra il Bologna e il Parma, Lecce-Udinese alle 15:00. Alle 18:00 Sassuolo-Inter e alle 20:45 Juventus-Lazio. Lunedì 9 febbraio alle 18:30 Atalanta-Cremonese e alle 20:45 Roma-Cagliari. Rinviata Milan-Como, gara che a lungo è stata al centro della cronaca a causa della possibilità della disputa in Australia.