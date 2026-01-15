Dove vedere Verona-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Il Verona di Zanetti ospita il Bologna di Italiano nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata qualche settimana fa per disputare la Supercoppa.
Verona-Bologna, l'orario
Verona-Bologna si disputerà oggi, giovedì 14 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona.
Dove vedere Verona-Bologna in diretta tv
Verona-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Verona-Bologna, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All.: Zanetti
A disposizione: 34 Perilli 94 Toniolo, 19 Slotsager 23 Ebosse, 2 Oyegoke, 70 Fallou 8 Serdar, 73 Al-Musrati, 21 Harroui 9 Sarr, 25 Mosquera, 41 Isaac
Indisponibili: Akpa-Akpro, Bella-Kotchap, Frese, Kastanos, Suslov
Squalificati: - Diffidati: Akpa-Akpro, Nunez, Orban
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All.: Italiano
A disposizione: 1 Skorupski 25 Pessina, 82 Franceschelli 16 Casale, 20 Zortea 29 De Silvestri, 33 Miranda 8 Freuler, 19 Ferguson, 77 Sulemana 80 Fabbian, 9 Castro, 11 Rowe, 17 Immobile
Indisponibili: Lucumi, Bernardeschi
Squalificati: Cambiaghi
Diffidati: Miranda, Cambiaghi
