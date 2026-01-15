Dove vedere Verona-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Verona-Bologna, l'orario

Verona-Bologna si disputerà oggi, giovedì 14 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Bologna in diretta tv

Verona-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Bologna, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.