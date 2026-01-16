Como-Milan, la bellezza e la sostanza

La bellezza è del Como, la sostanza del Milan. Non finirà mai il dibattito: il gioco o il risultato? Meglio la copertina dell’Almanacco Panini o la copertina di Vogue? In questa sfida Fabregas e Allegri non si sono smentiti, hanno seguito le loro differenti idee e hanno raggiunto i differenti obiettivi: Como splendido (almeno per un’ora), Milan vittorioso. Alla fine l’idea era che a una