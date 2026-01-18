Dove vedere Parma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Parma-Genoa, l'orario

Parma-Genoa si disputerà oggi, domenica18 gennaio, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Genoa in diretta tv

Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Genoa, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.