Dove vedere Parma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
Il Parma di Cuesta ospita il Genoa di De Rossi nel lunch match valido per la ventunesima giornata di Serie A.
Parma-Genoa, l'orario
Parma-Genoa si disputerà oggi, domenica18 gennaio, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.
Dove vedere Parma-Genoa in diretta tv
Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Genoa, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Valenti, Circati, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.
A disposizione: 66 Rinaldi, 67 Casentini, 37 Troilo, 37 Britschgi, 25 Cremaschi, 64 Trabucchi, 24 Ordonez, 8 Estevez, 32 Cutrone, 18 Lovik, 7 Benedyczak, 30 Djuric.
Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Almqvist, Guaita
Squalificati: - Diffidati: Delprato
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi
A disposizione: 39 Sommariva, 35 Lysionok, 34 Otoa, 70 Cornet, 20 Sabelli, 2 Thorsby, 73 Masini, 30 Cuenca, 14 Onana, 8 Stanciu, 21 Ekhator, 10 Messias, 40 Fini, 76 Venturino
Indisponibili: Ekuban, Gronbaek, Siegrist
Squalificati: - Diffidati: Masini, Ostigard
