Dove vedere Parma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsSerie AparmaGenoa

Il Parma di Cuesta ospita il Genoa di De Rossi nel lunch match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

Parma-Genoa, l'orario

Parma-Genoa si disputerà oggi, domenica18 gennaio, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Genoa in diretta tv

Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Genoa, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Valenti, Circati, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.

A disposizione: 66 Rinaldi, 67 Casentini, 37 Troilo, 37 Britschgi, 25 Cremaschi, 64 Trabucchi, 24 Ordonez, 8 Estevez, 32 Cutrone, 18 Lovik, 7 Benedyczak, 30 Djuric.

Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Almqvist, Guaita

Squalificati: - Diffidati: Delprato

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi

A disposizione: 39 Sommariva, 35 Lysionok, 34 Otoa, 70 Cornet, 20 Sabelli, 2 Thorsby, 73 Masini, 30 Cuenca, 14 Onana, 8 Stanciu, 21 Ekhator, 10 Messias, 40 Fini, 76 Venturino

Indisponibili: Ekuban, Gronbaek, Siegrist

Squalificati: - Diffidati: Masini, Ostigard

