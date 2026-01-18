Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Dove vedere Torino-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Gasperini fa visita alla formazione di Baroni in occasione della 21esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
Dopo essersi affrontate in Coppa Italia, Torino e Roma tornano a sfidarsi in Serie A, a campi invertiti, in occasione del 21esimo turno di campionato. Riflettori puntati sul neo arrivato Malen, con Dybala e Soulé pronti a completare il reparto offensivo disegnato da Gian Piero Gasperini. La squadra di Baroni, dal canto suo, vuole giocarsi un posto nella top 10.

Torino-Roma, l'orario

Torino-Roma si disputerà oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 18 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Roma in diretta tv

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Baroni e Gasperini

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Israel, Popa, Ismajli, Anjorin, Ilic, Gineitis, Aboukhlal, Njie, Ngonge, Simeone.

Indisponibili: Schuurs, Masina, Dembelé, Sazonov, Nkounkou, Biraghi, Asllani. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Pellegrini, Robinio Vaz, Arena.

Indisponibili: Gollini, Angelino, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy, Ferguson, Dovbyk, Bailey. Squalificati: -. Diffidati: Wesley.

 

Le probabili formazioni di Baroni e Gasperini

