Dove vedere Torino-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo essersi affrontate in Coppa Italia, Torino e Roma tornano a sfidarsi in Serie A , a campi invertiti, in occasione del 21esimo turno di campionato . Riflettori puntati sul neo arrivato Malen, con Dybala e Soulé pronti a completare il reparto offensivo disegnato da Gian Piero Gasperini . La squadra di Baroni , dal canto suo, vuole giocarsi un posto nella top 10.

Torino-Roma, l'orario

Torino-Roma si disputerà oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 18 allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Dove vedere Torino-Roma in diretta tv

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.