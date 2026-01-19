"Gol subito troppo presto, ma il differenziale tecnico c'è"

Questa la lucida analisi del match da parte di Sarri: "Prendere il gol dopo due minuti contro una squadra come il Como non è l'ideale... Ma se devo dire la verità a me la squadra nel primo tempo non è dispiaciuta, abbiamo avuto la colpa di concedere a loro tre azioni, ma avevamo anche avuto prima la palla del pari e poi quella per riaprirla. Però parlo del primo tempo, perché nella ripresa la partita era finita. Dispiace perché sull'espisodio del primo gol ci avevamo lavorato tutta la settimana. Quello fa strano. Il differenziale tecnico c'era, potevamo mascherarlo meglio".

"Ambiente, mercato, arbitri, nessun alibi"

Quanto alle polemiche sempre vive in casa Lazio, Sarri glissa ed invita a fare lo stesso: "Dovremo essere bravi ad andare oltre tutto, arbitraggi, ambiente, mercato, sono tutte situazioni che ci sono, dobbiamo volarci sopra. Certo sembra che i nostri giocatori siano tutti sul mercato, dobbiamo imparare a farcela scorrere addosso. Una sconfitta ti dà sempre frustrazione, ma bisogna leggere bene la prestazione, azzerare e ripartire non possiamo continuare a piangere su questa partita".

Gli alibi dunque sono i fantasmi che da tecnico navigato Sarri teme in questo momento della stagione: "Ci sono tante difficoltà che non facilitano il compito, ma bisogna trovare la forza di andare avanti, altrimenti diventano tutti alibi. Quello che dobbiamo fare è andare a dormire inca**ati questa notte per ritrovare domani mattina nuovo vigore. Stiamo vivendo duemila difficoltà, ma in queste situazioni tutto rischia di diventare un alibi. Nostro compito tenere mentalmente pulita la squadra".

"Lotito? Ho già lavorato con De Laurentiis"

Quanto all'eterna polemica a suon di punzecchiate con Lotito, non si tira indietro Sarri, che ricorre all'ironia: "Le parole di Lotito? Ha detto che il mercato lo fa la società e lui è il presidente, quindi non devo replicare nulla. I presidenti ce le hanno queste uscite, non vi dimenticate che io ho lavorato anche con De Laurentiis, quindi sono abituato...".