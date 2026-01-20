Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Trent’anni fa la rivelazione del recupero © FOTO SCHICCHI

Trent’anni fa la rivelazione del recupero

In una trasferta del gennaio 1996 della Juventus a Cremona nacquero 30 anni fa i minuti di recupero: leggi il commento
Roberto Beccantini
1 min
TagsSerie A
Anche i cartelli, nel loro piccolo, s’incazzano. Li si dà per scontati, una volta adottati e sbandierati alle masse paganti e bercianti. Li spacciamo per riflessi pavloviani, atti dovuti. Soprattutto in uno scorcio come questo, ostaggio di intelligenze artificiali (e artificiose, spesso), di fuorigioco «scemi-automatici», di televisioni invadenti, di microfoni che smascherano, in diretta, labiali ferini e da Caini.
Pigra, la memoria sbadiglia. Ce n’è u

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS