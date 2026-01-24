Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Dove vedere Lecce-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida in programma al "Via del Mare": le probabili scelte di Di Francesco e Sarri
Serie A, Lecce, Lazio

Allo stadio "Via del Mare" si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Lazio di Maurizio Sarri, in occasione della sfida valevole per la 22esima giornata di Serie A. Salentini che navigano nella zona rossa della classifica, mentre i biancocelesti hanno necessità di continuare a risalire la china, pur dovendo fare i conti con le diverse cessioni eccellenti arrivate in questa sessione di mercato.

Lecce-Lazio, l'orario

Lecce-Lazio andrà in scena oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare".

Dove vedere Lecce-Lazio in diretta tv

Lecce-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita di Serie A su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Di Francesco e Sarri

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: 30 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 21 Kouassi, 13 Perez, 18 Jean, 8 Fofana, 77 Kaba, 93 Maleh, 79 Ngom, 6 Sala, 11 N’Dri,7 Morente, 19 Banda, 99 Cheddira.

Indisponibili: Camarda, Berisha. Squalificati: Gaspar. Diffidati: Banda.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Taylor, Basic, Vecino; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Alleatore: Sarri.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 25 Provstgaard, 17 Tavares, 29 Lazzari, 23 Hysaj, 7 Dele-Bashiru, 71 Farcomeni, 21 Belahyane, 9 Pedro, 18 Isaksen, 19 Dia, 14 Noslin.

Indisponibili: Rovella, Patric. Squalificati: Cataldi. Diffidati: Romagnoli, Cancellieri, Lu. Pellegrini.

 

