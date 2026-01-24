Dove vedere Como-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Il Como di Cesc Fabregas vuole vincere per consolidare il proprio piazzamento europeo e restare agganciato al prestigioso treno Champions, nel weekend che vede impegnate Juve e Roma nei rispettivi scontri diretti con Napoli e Milan. Al "Sinigaglia" arriva il Torino di Marco Baroni , squadra solida e imprevedibile, ma alle prese con l''emergenza infortuni in attacco. Out anche il Cholito Simeone

Como-Torino, l'orario

Como-Torino si disputerà oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 15 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia".

Dove vedere Como-Torino in diretta tv

Como-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Torino, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della sfida di Serie A su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.