Dove vedere Como-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Il Como di Cesc Fabregas vuole vincere per consolidare il proprio piazzamento europeo e restare agganciato al prestigioso treno Champions, nel weekend che vede impegnate Juve e Roma nei rispettivi scontri diretti con Napoli e Milan. Al "Sinigaglia" arriva il Torino di Marco Baroni, squadra solida e imprevedibile, ma alle prese con l''emergenza infortuni in attacco. Out anche il Cholito Simeone
Como-Torino, l'orario
Como-Torino si disputerà oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 15 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia".
Dove vedere Como-Torino in diretta tv
Como-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Torino, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della sfida di Serie A su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Fabregas e Baroni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, A. Moreno; Perrone, Da Cunha; J. Rodriguez, N. Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: 44 Cavlina, 22 Vigorito, 2 Kempf, 6 Caqueret, 21 Tornqvist, 3 Valle, 15 Jack, 8 Sergi Roberto, 42 Addai, 55 Le Borgne, 19 Kuhn, 99 Cerri, 31 Vojvoda, 77 van der Brempt.
Indisponibili: Goldaniga, Morata, Diao. Squalificati: -. Diffidati: Nico Paz.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.
A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 13 Maripan, 33 Obrador, 14 Anjorin, 83 Perciun, 93 Pellini, 94 Acquah, 92 Njie, 26 Ngonge.
Indisponibili: Schuurs, Masina, Dembelé, Sazonov, Nkounkou, Biraghi, Asllani, Iilic, Gineitis, Aboukhlal, Simeone. Squalificati: -. Diffidati: -.
