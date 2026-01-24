Uragano Como, ne fa 6 ad un Torino imbarazzante! Fabregas al quinto posto

Momentaneo sorpasso sulla Juve e -2 dalla Roma, quarta : il Como non lascia scampo al Torino, stravince 6-0 , centra la seconda vittoria consecutiva e aumenta i suoi sogni europei. Basta poco più di un quarto d'ora di gioco agli uomini di Fabregas per ipotecare il successo: gol di Douvikas all'8', raddoppio di Baturina al 16'. Tris di Da Cunha su rigore al 59', doppietta di Douvikas al 66'. Alla festa del gol partecipano anche Kuhn al 70' e Caqueret al 76' . Quarta sconfitta consecutiva per Baroni .

Como, partenza sprint: Douvikas e Baturina stendono il Torino

Il Como parte fortissimo: Nico Paz calcia dal limite dell'area di rigore, ma Ilkhan lo mura; Vojvoda crossa per Jesus Rodriguez, che di testa sfiora il palo alla sinistra di Paleari; Baturina difende palla e serve l'attivissimo Jesus Rodriguez, che manca l'impatto con il pallone per questione di secondi, solo davanti a Paleari. Il netto predominio dei padroni di casa viene premiato all'8': Da Cunha trova un corridoio centrale perfetto per Douvikas, che difende il pallone dal tentativo di recupero di Coco e batte Paleari infilandolo sul suo palo. La reazione del Torino è affidata al tandem Casadei-Adams: sponda del primo, tiro del secondo, Kempf s'immola e sventa il pericolo.

Al 16' il raddoppio di Baturina. Valle recupera palla sulla trequarti e lo serve, il trequartista ha tutto il tempo per prendere la mira e scarica all'angolino dal limite dell'area di rigore. Terzo gol nelle ultime quattro partite, secondo consecutivo per il talento croato. Al 21' il Torino perde per infortunio Ismajli: dentro Maripan. La frazione di gioco finisce come era cominciata, con Vojvoda che prova l'eurogol da distanza siderale, Paleari che evita il 3-0 parando in tuffo sul tiro di Paleari, Jesus Rodriguez che si divora il tris calciando alto dal centro dell'area e Nico Paz che ci prova dalla distanza senza trovare lo specchio della porta. Dominio totale.

Torino travolto, il Como dilaga con Da Cunha su rigore, Douvikas, Kuhn e Caqueret

Si riparte e il Como dilaga: Maripan tocca col braccio dopo che il pallone aveva impattato sulla sua gamba. Feliciani va a rivedere al monitor e indica il dischetto tra le proteste degli ospiti. Da Cunha è freddissimo, Paleari intuisce l'angolo ma non basta: 3-0 al 59'. In pieno controllo, contro un Torino annichilito e sempre di più all'angolo, il Como cala il poker sette minuti più tardi con lo scatenato Douvikas: giro palla a tutta velocità, Baturina rifinisce per Douvikas in verticale, che scarta Paleari e deposita in fondo al sacco. E non è finita perché il subentrato Kuhn, al 70', festeggia il suo primo gol in Serie A con un mancino dal limite su invito di un altro subentrato: Caqueret. Che si mette in proprio al 76' con un eurogol: destro imparabile dalla distanza. Il match finisce tra i cori dei tifosi che inneggiano a Fabregas. Il Como vola (GUARDA QUI LA CLASSIFICA).