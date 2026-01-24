Che caos a Campo di Marte prima di Fiorentina-Cagliari: il Prefetto avrebbe voluto spostare la partita
Non si può transitare a Santa Maria Novella: si sapeva e il prefetto aveva chiesto il rinvio, ma le tv hanno detto no
INVIATO A FIRENZE - Caos a Campo di Marte per i lavori e la chiusura della stazione di Santa Maria Novella. Pullman in attesa dei passeggeri in transito e che devono essere accompagnati a Firenze Rifredi per proseguire verso Bologna oppure il contrario in partenza per Roma e Napoli. Il ponte pedonale di Campo di Marte per raggiungere lo stadio Franchi è stato chiuso in direzione stazione. Il più vicino è allagato per la pioggia. Funzionari di polizia in servizio allo stadio raccontano che il prefetto di Firenze aveva chiesto lo spostamento di Fiorentina - Cagliari a domani (oggi ci sono dei lavori in corso anche sul ponte pedonale di campo di marte, domani no). Le TV hanno detto no alla richiesta del Prefetto e la partita si giocherà con evidenti disagi per tifosi in arrivo allo stadio e per passeggeri Italo e Trenitalia in transito da Campo di Marte.