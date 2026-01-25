Dove vedere Atalanta-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Parma, l'orario

Il calcio d'inizio di Atalanta-Parma è previsto per oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Parma in diretta tv

Atalanta-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.