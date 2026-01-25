Dove vedere Atalanta-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Il Parma di Carlos Cuesta fa visita all'Atalanta di Raffaele Palladino in occasione della sfida valevole per la 22esima giornata di Serie A. Nerazzurri a caccia di punti utili per la corsa all'Europa, mentre i ducali vogliono consolidare il loro piazzamento e tenere a debita distanza la zona retrocessione.
Atalanta-Parma, l'orario
Il calcio d'inizio di Atalanta-Parma è previsto per oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15 alla "New Balance Arena" di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Parma in diretta tv
Atalanta-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Parma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Palladino e Cuesta
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac, 6 Musah, 8 Pasalic, 10 Samardzic, 59 Zalewski, 7 Sulemana, 9 Scamacca, 11 Lookman, 70 Maldini.
Indisponibili: Bellanova, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: de Roon.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: 66 Rinaldi, 70 Casentini, 37 Troilo, 18 Lovik, 8 Estevez, 61 Drobnic, 11 Almqvist, 76 Mikolajewski, 98 Oristanio, 17 Ondrejka, 15 Cremaschi, 30 Djuric.
Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Suzuki. Squalificati: -. Diffidati: -.
