Il Sassuolo ritrova la vittoria con Fadera: Cremonese ko 1-0
Sassuolo-Cremonese finisce 1-0. Va in archivio il lunch match domenicale della 22esima giornata di Serie A, andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A Fabio Grosso basta il gol di Fadera in apertura per portare a casa i tre punti. Neroverdi che tornano alla vittoria che mancava dallo scorso 6 dicembre. Prosegue invece la striscia negativa della Cremonese: la squadra di Nicola non vince da sette giornate ed è scivolata al 14esimo posto, a +5 dalla zona retrocessione.
Fadera decide Sassuolo-Cremonese: continua la crisi per Nicola
A Reggio Emilia, Fadera porta avanti i suoi dopo appena tre minuti: ripartenza veloce del Sassuolo con Laurienté che calcia dal limite dell'area, Audero respinge male e l'ex Como la mette dentro sulla ribattuta. Prova a reagire la Cremonese con Vardy che intorno al quarto d'ora di gioco obbliga Muric a un grande intervento per evitare il pareggio. Nel finale del primo tempo Vandeputte segna la rete dell'1-1, ma l'arbitro aveva già fischiato e fermato il gioco per un fallo di Bonazzoli su Muharemovic. Nella ripresa il Sassuolo amministra bene il vantaggio, andando anche vicino al raddoppio con la punizione di Laurienté che stava andando sotto la traversa, grande intervento di Audero.