Genoa-Bologna 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Ferguson porta in vantaggio il Bologna: primo gol stagionale per il centrocampista scozzese

De Rossi si affida al neoacquisto Bijlow tra i pali con Otoa a guidare la difesa al posto dello squalificato Ostigard. Italiano risponde con un ampio turnover in avanti: Orsolini e Castro partono dalla panchina, Immobile schierato dal 1'. Prima frazione di gara frizzante al 'Ferraris' dove il portiere olandese del Grifone si rende subito protagonista con un'ottima parata sul tiro dalla distanza di Lykogiannis (3'). Gli ospiti premono forte sull'acceleratore ma il Genoa, poco dopo il quarto d'ora, protesta: è il 17' quando Freuler allarga il braccio in area di rigore colpendo al volto Vitinha che va a terra. Per l'arbitro Maresca non ci sono però gli estremi per assegnare il calcio di rigore ai padroni di casa. Il Bologna non si lascia condizionare dall'episodio e va vicino al gol nel giro di due minuti: al 22' ancora Lykogiannis, particolarmente attivo nella prima parte di gara, fa partire un ottimo traversone dalla sinistra sfiorato da Ferguson che manca l'appuntamento con il gol. Al 23', traversone di Rowe dalla destra: lo scozzese e Immobile (grande ex di giornata) sfiorano l'impatto con il pallone per questione di centimetri. Il Genoa soffre l'intraprendenza della squadra di Italiano che passa al 35': il gol, il primo in stagione, porta la firma di Lewis Ferguson la cui conclusione con il destro, dal limite dell'area di rigore genoana, si insacca alle spalle di un incolpevole Bijlow.

Secondo tempo clamoroso al 'Ferraris': Messias segna al 91', il Genoa la vince in rimonta!

La seconda parte di gara si apre con il raddoppio a freddo del Bologna che ammutolisce il 'Ferraris': Rowe sgasa sull'out di destra e crossa dentro l'area per Zortea. L'ex Cagliari viene però anticipato dall'intervento di Otoa che spedisce la palla dentro la sua porta per il più classico degli autogol (47'). Il 2-0 incassato non demoralizza il Genoa che, proprio con Otoa, va a un passo dal gol: il colpo di testa del difensore viene neutralizzato da Skorupski, autore di una parata da urlo. De Rossi non vuole arrendersi e inserisce Malinovskyi e Messias per Ekhator e Martin. La mossa premia l'ex allenatore della Roma perché, al 56', il match cambia completamente volto: Skorupski sbaglia clamorosamente l'uscita e abbatte Vitinha. Maresca gli mostra il rosso diretto. L'arbitro della sezione di Napoli viene poi richiamato al Var - non trattandosi di un fallo da ultimo uomo - ma conferma la decisione di campo: esplusione per il portiere del Bologna che resta così in inferiorità numerica. Italiano corre dunque ai ripari inserendo Ravaglia tra i pali al posto di Dominguez. La partita può riprendere al 62' con il calcio di punizione in favore del Genoa. Sul pallone si presenta il neoentrato Malinovkyi che si incarica della battuta del calcio di punizione: mancino violento e palla all'incrocio, Ravaglia è battuto. Il Genoa dimezza lo svantaggio e, spinto dal tifo incessante del 'Ferraris', va vicino al pareggio con Vitinha che, al 68', anticipa Casale e di testa spedisce la palla di poco a lato. Al 74' Italiano rinforza il centrocampo felsineo inserendo il nuovo arrivato Sohm dalla Fiorentina; De Rossi risponde inserendo il duo Ekuban-Cornet ed è proprio l'attaccante ghanese, al rientro da un infortunio, a trovare il gol dell'incredibile 2-2 al 78': palla vagante in area sulla quale si avventa lo stesso Ekuban che, con una spettacolare girata su sponda di Marcandalli, mette in rete il pallone del pareggio. Nulla da fare per Ravaglia, tripudio al 'Ferraris'. Il pareggio accontenta tutti? Non il Genoa che attacca a testa bassa e mette la freccia al 91' con Messias: l'ex Milan e Crotone, con una stupenda conclusione mancina a giro, supera Ravaglia e fa impazzire il 'Ferraris'. De Rossi scatenato in panchina, il Grifone conquista tre punti d'oro e torna al successo casalingo dopo il 3-0 rifilato al Cagliari lo scorso 12 gennaio. Notte fonda invece per il Bologna, al secondo ko di fila dopo quello con la Fiorentina.