Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La fuga di Chivu, il tedoforo© Inter via Getty Images

La fuga di Chivu, il tedoforo

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
3 min

Il tedoforo Chivu può percorrere i suoi 200 metri olimpici in tuta Armani e in tranquillità. L’unico, piccolo fastidio glielo potrebbero procurare i selfie dei tifosi più intraprendenti e la schiena. Di certo non il Milan, né il Napoli che ieri hanno lasciato sul campo due e tre punti.

Concessa una serata a moglie e figli (credo) il tedoforo Cris si è ritrovato improvvisamente in fuga: la famiglia gli giova. All’Olimpico Allegri ha infatti provato a ripetere la partita di Como, ma gli è andata meno bene: nel primo tempo la Roma ha dominato il gioco, ma non è riuscita a oltrepassare Maignan; nella ripresa è arrivato - inevitabile... - il gol di De Winter da un angolo regalato da Ndicka. La Roma è però riuscita a trovare il pari su rigore (due punti buttati per Gasperini). Preciso che il pube di Leão e l’intero Nkunku erano in serata disgrazia.

Al Napoli dello Stadium sono mancate un sacco di cose: di nuovo una decina di giocatori, cinque dei quali titolari - De Bruyne, Rrahmani, Anguissa, Neres, Politano -, condizione che sta diventando la regola di una stagione sfigatissima, quella del c’aggia a fa’?; un rigore netto per l’abbraccio in area di Bremer a Hojlund (per assegnarlo sarebbe bastato osservare l’espressione tra il colpevole e il rassegnato del brasiliano); l’aggressività, che non fa certamente difetto a Locatelli, il migliore in campo; e il coraggio. Adesso gli mancano anche 9 punti per raggiungere il tedoforo Cris, obiettivo che nelle condizioni in cui si trova da tempo non è ipotizzabile.

Spalletti, a un punto da Conte dopo avergliene risucchiati 7 rispetto all’andata, ha ottenuto il massimo da una squadra imperfetta e se scrivo - e lo faccio - che ne ho apprezzato la dimensione allegriana sono sicuro che nessuno si offenderà; Conte ha invece ricevuto meno del minimo da una formazione dimezzata, prodotto anche di un mercato parzialmente sbagliato, oltre che complicato.

Un’altra nota a favore di Spallettone: una Juve che subisce due stop consecutivi sul mercato mi fa pensare che qualcosa non funzioni ancora a livello operativo: prima Mateta, che sarebbe venuto ma è stato bloccato dal Crystal Palace, e poi En-Nesyri, liberato dal Fenerbahçe ma poco convinto della formula del prestito con diritto. C’è pur sempre David che stavolta s’è fatto notare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

L'Inter si scatenaSpalletti euforico

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS