lunedì 26 gennaio 2026
Capello non risparmia Conte e il Napoli: "In Europa hanno sbagliato tutto". Poi l'elogio a De Rossi...

L'ex allenatore commenta la prova degli azzurri contro la Juve e analizza il cammino europeo. Poi il paragone DDR-Chivu: "In punta di piedi senza fare cose stranissime"
2 min
TagsDe Rossi

"La Juve mi è sembrata una squadra equilibrata, determinata, mentre il Napoli si ritrova con una rosa limitata a causa degli infortuni. È un momento molto difficile per Conte: i ragazzi danno tutto in campo, ma lui si ritrova senza poter effettuare cambi durante la partita". Queste sono le parole di Fabio Capello che a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 analizza la vittoria schiacciante dei bianconeri di Spalletti sulla formazione di Conte e poi parla del cammino europeo degli azzurri: "In Europa il Napoli sta deludendo. Anche quando aveva tutti i giocatori a disposizione ha sbagliato tutte le partite", ha sentenziato l'ex tecnico.

Capello: "De Rossi come Chivu"

Capello ha paragonato il cammino di De Rossi al Genoa a quello di Chivu sulla panchina dell'Inter: "De Rossi con il Genoa è partito con grande attenzione. Ho visto la partita ieri, ha avuto la fortuna di trovarsi con l'uomo in più ma ha sfruttato al meglio la superiorità numerica. Ho visto una squadra con un certo ordine in campo e voglia di fare. La cosa più importante quando subentri è non cercare di fare subito la rivoluzione. Per fare qualcosa di importante bisogna lavorare gradualmente. De Rossi come Chivu, in questo senso: entrato lentamente in punta di piedi, senza voler fare cose stranissime, ma migliorare quello che aveva già trovato".

