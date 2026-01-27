Serie A, è ufficiale: addio all'arancione, svelato il nuovo pallone bianco

Dopo tante critiche , da tifosi, esperti e anche figure interne al calcio, la Lega Serie A dice addio al pallone arancione . È stato svelato, infatti, il " PUMA Orbita Serie A Enilive 2026 ", il nuovo pallone ufficiale che accompagnerà l’ultima e decisiva parte della stagione di campionato, di Coppa Italia e delle competizioni Primavera 1.

Serie A, svelato il nuovo pallone: addio all'arancione

Il nuovo pallone sostituirà il criticato "Puma Orbita Hi-Vis" arancione, debuttato nella 12ª giornata di Serie A. Con un design grafico che trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari, artista che ha saputo coniugare teoria matematica e libertà espressiva, il nuovo pallone ufficiale torna al tradizionale colore bianco, con qualche dettaglio in blu e giallo. Oltre alla forte identità estetica, il nuovo Puma Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici, per garantire prestazioni d’eccellenza sul campo, garantendo precisione nei passaggi, traiettorie stabili, controllo ottimale e assorbimento dell'acqua in caso di partite sotto la pioggia. Il nuovo pallone farà il suo debutto dalla 23ª giornata di campionato (30 gennaio - 2 febbraio) e sarà utilizzato fino alla fine di tutte le competizioni italiane.