Dove vedere Lazio-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio-Genoa, l'orario

Lazio-Genoa andrà in scena oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv

Lazio-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Genoa, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.