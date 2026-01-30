Corriere dello Sport.it
Dove vedere Lazio-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Cresce l'attesa per la sfida dell'Olimpico, De Rossi che fa visita a Sarri in occasione dell'anticipo del 23esimo turno: le probabili formazioni
TagsSerie ALazioGenoa

La ventitreesima giornata di Serie A si apre all'Olimpico. La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio contro il Lecce, ospita il Genoa di De Rossi, imbattuto negli ultimi cinque turni. Per l'occasione, lo stadio non dovrebbe prevedere una grande cornice di pubblico, a causa della protesta dei tifosi biancocelesti.

Lazio-Genoa, l'orario

Lazio-Genoa andrà in scena oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv

Lazio-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Genoa, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sarri e De Rossi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Lu.Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Motta, Furlanetto, Tavares, Lazzari, Dele-Bashiru, Belahyane, Rovella, Vecino, Pedro, Cancellieri, Maldini, Noslin, Ratkov. Indisponibili: Romagnoli, Patric. Squalificati: -. Diffidati: Romagnoli, Cancellieri, Lu.Pellegrini

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertson, MArtin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Otoa, Onana, Cornet, Masini, Zatterstrom, Sabelli, Cuenca, Thorsby, Messias, Ekuban, Ekhator, Fini. Indisponibili: Baldanzi, Gronbaek, Siegrist. Squalificati: -. Diffidati: Masini.
 

 

