Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

A pochi giorni dall'eliminazione dalla Champions, il Napoli di Antonio Conte torna a concentrarsi sul campionato, dove è atteso dalla sfida con la Fiorentina di Paolo Vanoli, alla disperata ricerca di punti salvezza. Azzurri sempre in emergenza, mentre i viola ritrovano in extremis Moise Kean e Roberto Piccoli in attacco.

Napoli-Fiorentina, l'orario

Napoli-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona".

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.