Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
A pochi giorni dall'eliminazione dalla Champions, il Napoli di Antonio Conte torna a concentrarsi sul campionato, dove è atteso dalla sfida con la Fiorentina di Paolo Vanoli, alla disperata ricerca di punti salvezza. Azzurri sempre in emergenza, mentre i viola ritrovano in extremis Moise Kean e Roberto Piccoli in attacco.
Napoli-Fiorentina, l'orario
Napoli-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona".
Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv
Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Vanoli
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 9 Lukaku, 17 Olivera, 23 Giovane, 31 Beukema, 52 De Chiara, 56 Garofalo.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani. Squalificati: -.Diffidati: -.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: 1 Lezzerini, 53 Christensen, 60 Kouadio, 62 Balbo, 6 Ranieri, 29 Fortini, 17 Harrison, 19 Solomon, 27 Ndour, 22 Fazzini, 80 Fabbian, 91 Piccoli.
Indisponibili: Lamptey, Sabiri. Squalificati: -. Diffidati: Fagioli, Mandragora, Parisi.
