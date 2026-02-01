Corriere dello Sport.it
Dove vedere Parma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Luciano Spalletti fa visita all'undici allenato da Carlos Cuesta nel posticipo domenicale di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
Al tramonto del mercato di riparazione, la Juventus di Luciano Spalletti è ospite del Parma di Carlos Cuesta, in occasione del posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A. Bianconeri chiamati a vincere per rispondere al Napoli e tenere il passo delle dirette concorrenti, in attesa di Roma e Milan. In palio punti salvezza importanti per i padroni di casa.

Parma-Juve, l'orario

Parma-Juve andrà in scena oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini".

Dove vedere Parma-Juve in diretta tv

Parma-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Cuesta e Spalletti

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Estèvez, Keita, Sorensen; Bernabé, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: 66 Rinaldi, 70 Casentini, 37 Troilo, 29 A. Carboni, 61 Drobnic, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordonez, 98 Oristanio, 25 Cremaschi, 23 Elphege, 7 Benedyczak 76 Mikolaiewski.

Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Suzuki, Valenti, Almqvist. Squalificati: -. Diffidati: Delprato.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 32 Cabal, 25 João Mário, 17 Adzic, 8 Koopmeiners, 18 Kostic, 7 Conceiçao, 11 Zhegrova, 20 Openda.

Indisponibili: Vlahovic, Rugani, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Locatelli.

 

