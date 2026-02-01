Dove vedere Parma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Al tramonto del mercato di riparazione, la Juventus di Luciano Spalletti è ospite del Parma di Carlos Cuesta, in occasione del posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A . Bianconeri chiamati a vincere per rispondere al Napoli e tenere il passo delle dirette concorrenti, in attesa di Roma e Milan. In palio punti salvezza importanti per i padroni di casa.

Parma-Juve, l'orario

Parma-Juve andrà in scena oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini".

Dove vedere Parma-Juve in diretta tv

Parma-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.