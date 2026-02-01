Torino-Lecce 1-0: Adams trascina i granata, Baroni si allontana dalla zona retrocessione e inguaia Di Francesco

Torino-Lecce 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Vlasic inventa, Adams finalizza: Torino avanti dopo i primi 45'

Primo tempo divertente allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' dove Toro e Lecce cercano punti pesanti in chiave salvezza. Importanti novità nelle formazioni di Baroni e Di Francesco che schierano, dal 1', i rinforzi tanto attesi: i granata lanciano Marianucci in difesa mentre i giallorossi si affidano alla fisicità di Cheddira in avanti. I padroni di casa sfruttano il fattore campo e sfiorano il gol già all'8' con Che Adams: sponda di Casadei per l'attaccante scozzese e colpo di testa neutralizzato da Falcone. Scampato il pericolo, gli ospiti crescono con il passare dei minuti e vanno vicini al gol con la violenta conclusione di Ramadani al 25', respinta da un provvidenziale intervento di Paleari. Il Lecce spinge ma la rete la trova il Torino a un soffio dalla mezz'ora: è il 29' quando Vlasic inventa un perfetto traversone per Che Adams. L'ex attaccante del Southampton, con un bel piatto di prima intenzione, batte Falcone e porta avanti i suoi. Il gol dell'1-0 galvanizza la formazione granata che, al 40', sfiora il raddoppio: sponda di Zapata per Casadei, il cui destro viene parato da Falcone. Sul prosieguo dell'azione Lazaro non riesce poi a inquadrare lo specchio della porta da ottima posizione. Scampato il pericolo, il Lecce risponde al 44' con Gandelman (conclusione parata da Paleari) e in pieno recupero con Sottil (calcio di punizione che si spegne di poco a lato).

Falcone miracoloso, il Toro fallisce più volte il raddoppio

Ritmi altissimi anche nella ripresa. Il Torino attacca a testa bassa e, al 49', va a centimetri dal gol del 2-0: un ispirato Vlasic (il croato, ammonito e diffidato, salterà il match del 'Franchi' con la Fiorentina) confeziona un assist perfetto per la conclusione a colpo di sicuro di Zapata, respinta però dal clamoroso riflesso del solito Falcone che salva i suoi. Il Lecce si riorganizza e crea i presupposti per il gol del pareggio. Al 51' il cross di Sottil dall'out mancino mette in difficoltà Paleari che prima sbaglia l'uscita poi si avventa sul pallone - dopo un malinteso con Lazaro - scongiurando ogni pericolo. Passano tre minuti (54') e i giallorossi si rendono ancora pericolosi: Veiga, servito da Gandelman in area, conclude a rete ma non inquadra lo specchio della porta. Sul ribaltamento di fonte, ci prova il Toro con Pedersen ma il diagonale del laterale norvegese è impreciso e non impensierisce la retroguardia leccese. Il Toro spinge per chiudere la partita ma fallisce l'appuntamento con il raddoppio: al 67', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, spizzata di Casadei per Adams che, tutto solo da ottima posizione, si divora il gol del 2-0 e la personale doppietta spedendo il pallone sul fondo. Di Francesco inserisce Bondo per dare maggiore vivacità all'attacco giallorosso, Baroni invece risponde con Anjorin e i nuovi acquisti Obrador e Prati. Proprio l'ex esterno del Benfica, da corner, confeziona un perfetto traversone per Zapata sul cui colpo di testa è ancora una volta decisivo l'intervento di Falcone con la punta delle dita, poi la difesa del Lecce si salva spazzando via il pallone dalla linea di porta. Sul prosieguo dell'azione il neoentrato Prati sfiora il gol all'esordio con un insidioso diagonale. L'assedio del Toro non scoraggia il Lecce che resta in partita e va a centimetri dal gol del pareggio: grande giocata di Banda che si sposta la palla sul destro e da un angolo prova la conclusione a giro che si stampa sul palo lontano (80'). Lo stesso Banda, tre minuti più tardi (83'), conclude con il destro ma il tentativo viene respinto dalla difesa granata. Finale di gara confuso: il Lecce ci prova senza costrutto, il Toro resiste e conquista tre punti fondamentali per il suo cammino.

Serie A, la classifica