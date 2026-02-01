Atalanta eroica: resiste in 10 e pareggia contro il Como. Carnesecchi para il rigore di Nico Paz al 96'
Prestazione incredibile dell'Atalanta che resiste in 10 e porta a casa un pareggio preziosissimo nello scontro diretto per l'Europa contro il Como. Finisce 0-0 al Sinigaglia, con la squadra di Fabregas che ha fatto la partita per larghi tratti, complice l'espulsione di Ahanor dopo pochi minuti per una manata ai danni di Perrone. Il Como in superiorità non riesce a sbloccarla, ma a recupero scaduto conquista un calcio di rigore. L'eroe di giornata diventa Carnesecchi che respinge il penalty di Nico Paz. Bergamaschi che rimangono a -5 dalla squadra di Fabregas.
Carnesecchi salva l'Atalanta, Nico Paz in lacrime dopo l'errore dal dischetto
Como che nella formazione titolare non ha schierato nemmeno un giocatore italiano nell'11 iniziale per la 23esima volta in questo campionato: in Serie A nessuna squadra ha collezionato più formazioni senza alcun italiano in un singolo torneo. L'espulsione dopo pochi minuti di Ahanor porta il Como a trovare sempre gli spazi giusti. Occasioni prima con Douvikas, che da ottima posizione non riesce a dare forza al tiro, poi con Nico Paz, che obbliga Carnesecchi a un grande intervento per evitare il vantaggio. Nella ripresa prova a reagire l'Atalanta con la velocità di Sulemena che raccoglie il pallone di De Ketelaere, salta Ramon e calcia, Butez costretto a metterla in angolo. I ritmi si abbassano nel secondo tempo e il Como perde l'inerzia della partita senza creare particolari pericoli dalle parti di Carnesecchi. La svolta arriva allo scadere del recupero: Scalvini tocca il pallone in area con la mano in elevazione, l'arbitro viene richiamato al monitor e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Nico Paz, ma Carnesecchi la respinge e salva l'Atalanta: terzo rigore sbagliato su tre per l'argentino in Serie A. A fine partita scoppia a piangere Nico Paz per l'errore dal dischetto, viene consolato dai compagni e dai tifosi