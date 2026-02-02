Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Moviola Parma-Juve: McKennie più da rosso, ok il gol di Bremer

L'analisi di tutti gli episodi più controversi della partita arbitrata da Fourneau
2 min
TagsParma-JuveMoviola

Fourneau, voto 5,5

Tacchetti esposti, intensità e punto di contatto sopra la caviglia dell'avversario: i parametri per il cartellino rosso per l'intervento di McKennie su Troilo sembrano esserci tutti. Se dal campo Fourneau può non averlo visto e valutato alla perfezione, lascia più perplessità la scelta del Var Maresca di non richiamarlo all'On Field Review per correggere il possibile errore e trasformare l'ammonizione - per quello che evidentemente all'arbitro è apparso come uno step on foot - in un'espulsione. A livello disciplinare Fourneau non ha sbagliato le altre scelte. Le altre ammonizioni a Conceiçao, Bremer e Circati sono sembrate tutte corrette.

Gol Bremer

Sul secondo gol di Bremer il Var controlla la posizione del calciatore in tre occasioni durante l'azione e in tutte e tre il difensore era in posizione regolare. Per questo motivo è stato giusto confermare la convalida del gol già data in campo.

VAR: Maresca 5

Maresca non interviene al 26’ del secondo tempo sull'intervento di McKennie. Il suo check non porta all'On Field Review che avrebbe consentito all'arbitro in campo di valutare meglio il fallo del giocatore della Juventus che dovrebbe essere punito con il cartellino rosso. Corretta la revisione sul secondo gol personale di Bremer, perché nell'azione non risulta mai in posizione di fuorigioco.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

