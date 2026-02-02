Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cristian-Lucio a San Valentino

Leggi il commento sulla sfida tra Chivu e Spalletti in programma il prossimo 14 febbraio
Alberto Polverosi
1 min

A guardare l’Inter di oggi, l’Inter di questo inverno, viene in testa una sola domanda: come farà a perdere questo scudetto? Dovrà impegnarsi a fondo perché accada. Dopo la sconfitta nel derby, delle successive undici partite ne ha pareggiate una sola, ne ha vinte dieci, alcune le ha dominate, altre le ha chiuse in meno di mezz’ora, come è successo ieri a Cremona, dove Chivu ha schierato un centrocampo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Sito illimitato SOLO PER OGGI

€ 49,90

€ 2,50 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS