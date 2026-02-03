La moviola di Udinese-Roma 1-0: tante ammonizioni di Sacchi, ma gli errori veri non ci sono

Sacchi 6

Partita abbastanza lineare per Sacchi, che tiene in pugno la situazione dall’inizio alla fine. Tante le proteste della Roma sulla punizione dalla quale nasce il gol di Ekkelenkamp: giusto fischiare il fallo e far scattare il giallo per Mancini, che si ferma lasciando però la gamba piantata a terra per interrompere la corsa di Davis, involato verso la porta. Senza sbavature la gestione dei cartellini, comunque non pochi (cinque per l’Udinese e quattro per la Roma). Nel primo tempo viene ritenuta regolare una trattenuta di Solet su Pellegrini: il numero 7 giallorosso era davanti e viene affossato in corsa dal difensore bianconero con la mano. Decisione rivedibile. Ancora Solet protagonista nella ripresa, quando viene in contatto in piena area (dopo aver toccato il pallone) con Ghilardi, che viene anticipato poco prima dell’impatto: non è mai rigore. Sul gol annullato a Cristante, viene segnalato subito il fuorigioco di Tsimikas.