Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La moviola di Udinese-Roma 1-0: tante ammonizioni di Sacchi, ma gli errori veri non ci sono© Getty Images

La moviola di Udinese-Roma 1-0: tante ammonizioni di Sacchi, ma gli errori veri non ci sono

Il giudizio alla prestazione di arbitro e assistenti nella partita del Bluenergy Stadium vinta dai friulani
Lorenzo Scalia
1 min
TagsSacchiMoviolaArbitro

Sacchi 6

Partita abbastanza lineare per Sacchi, che tiene in pugno la situazione dall’inizio alla fine. Tante le proteste della Roma sulla punizione dalla quale nasce il gol di Ekkelenkamp: giusto fischiare il fallo e far scattare il giallo per Mancini, che si ferma lasciando però la gamba piantata a terra per interrompere la corsa di Davis, involato verso la porta. Senza sbavature la gestione dei cartellini, comunque non pochi (cinque per l’Udinese e quattro per la Roma). Nel primo tempo viene ritenuta regolare una trattenuta di Solet su Pellegrini: il numero 7 giallorosso era davanti e viene affossato in corsa dal difensore bianconero con la mano. Decisione rivedibile. Ancora Solet protagonista nella ripresa, quando viene in contatto in piena area (dopo aver toccato il pallone) con Ghilardi, che viene anticipato poco prima dell’impatto: non è mai rigore. Sul gol annullato a Cristante, viene segnalato subito il fuorigioco di Tsimikas. 

VAR: Ghersini 6 

La prima vera situazione vista e rivista da più angolazioni riguarda lo scontro Ghilardi-Solet, giudicato non punibile da Sacchi in diretta e confermato tale in sala. Anche il precedente contrasto aereo su N’Dicka non ha i margini per essere sanzionato. Semplice confermare la posizione irregolare di Tsimikas sulla rete non convalidata a Cristante. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Rabbia Gasperini dopo il ko con l'UdineseLe pagelle della Roma

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS