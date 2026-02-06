Verona-Pisa finisce pari: i nuovi Sammarco e Hiljemark non si fanno male

n pareggio che sa di occasione sprecata per entrambe. Verona e Pisa hanno un piede e qualcosa di più in serie B. Difficile, soprattutto alla luce della sfida del Bentegodi, ipotizzare un destino diverso per queste due formazioni. Il cambio allenatore per entrambe porta un punticino in classifica che cambia poco per le speranze di due squadre che proseguono il proprio cammino da fanalino di coda. Ai punti, in particolare per il buon finale, meglio il Pisa su un Verona apparso anche in evidente difficoltà fisica. Stessi moduli ma interpreti diversi. Al via il nuovo Verona di Paolo Sammarco e il Pisa di Oscar Hiljemark non cambiano l'atteggiamento tattico ma sono sette, sia da parte veneta che da quella toscana, i cambi rispetto alla precedente gara di campionato. Ritmo alto, tanta fisicità, tanta applicazione da una parte e dall'altra ma poche giocate di qualità, pochi uno contro uno e tentativi di dribbling. Si gioca soprattutto a centrocampo e ci si basa in particolare sulle palle inattive. Regna la paura di sbagliare, la tensione è palpabile e il peso della classifica aleggia sulle spalle di entrambe le squadre. Una ghiotta opportunità arriva sulla palla inattiva. Sull'angolo di Lovric la difesa del Pisa si dimentica di Orban sul secondo palo ma l'attaccante di casa confeziona una figura barbina ciccando clamorosamente il pallone. Ma è il destro di Orban a dare la prima scossa al Bentegodi. Sulla conclusione su punizione dell'attaccante gialloblù è il palo a salvare Scuffet.