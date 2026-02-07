Napoli, vittoria folle a Marassi in dieci: con il Genoa decide Hojlund su rigore al 95'

Avvio ad alta tensione

Dopo appena pochi secondi il Genoa conquista un rigore: Buongiorno sbaglia il retropassaggio, Vitinha intuisce e si infila, Meret lo stende. Massa indica il fondo campo, ma il Var richiama l’arbitro che torna sui suoi passi e assegna il penalty. Dal dischetto Malinovskyi calcia centrale e porta avanti il Genoa. Il Napoli incassa ma reagisce con ordine. McTominay si inserisce bene tra le linee e al 13’ spreca una buona occasione, calciando alto da posizione favorevole. È il segnale di una squadra che cresce con il passare dei minuti e che al 20’ trova il pareggio: azione costruita con qualità, Elmas verticalizza, McTominay trova la respinta di Bijlow sul suo destro potente e Hojlund è il più rapido ad avventarsi sul pallone per l’1-1. Passano appena due minuti e la partita si ribalta. McTominay prende palla fuori area, salta Malinovskyi e lascia partire un destro potente e preciso che si infila alle spalle del portiere: è il 2-1 che completa la rimonta azzurra. Lo scozzese accusa anche un fastidio al gluteo sinistro, stringe i denti e resta in campo, ma il Napoli perde un po’ di brillantezza. Nel finale di tempo il Genoa prova a riprendere campo. Malinovskyi impegna Meret con un gran tiro dalla distanza al 40’, il portiere azzurro risponde con un intervento decisivo. In pieno recupero ci prova anche Norton-Cuffy, il cui sinistro teso sfiora la traversa e chiude un primo tempo intenso, segnato da errori, ribaltamenti e fiammate improvvise.

McTominay ko, altro errore di Buongiorno

Conte cambia subito all’intervallo: McTominay resta negli spogliatoi per il problema al gluteo, dentro Giovane, con Elmas che arretra in mezzo al campo. Il Napoli però riparte male e al 57’ paga ancora un errore individuale: Buongiorno si fa rubare palla da Colombo, che si presenta davanti a Meret e firma il 2-2. È il momento più complicato della serata azzurra e Conte interviene subito, togliendo il difensore al 60’ per inserire Beukema. Buongiorno esce con la maglia sul volto, scosso. Il Napoli prova a reagire: al 63’ Gutierrez ha sul sinistro la palla del nuovo vantaggio, ma Vasquez salva in extremis su un tiro a botta sicura. De Rossi risponde cambiando Colombo con Ekuban, poi al 74’ ridisegna ancora il Genoa togliendo Malinovskyi e Martin per Masini e Junior Messias. Gli azzurri faticano però nel palleggio, Vergara resta ai margini rispetto alle ultime uscite e Giovane non riesce ad accendersi, poco supportato sulla destra. La partita si complica ulteriormente al 76’: Juan Jesus, a un passo dalla sostituzione, si fa espellere per doppio giallo dopo una trattenuta su Ekuban. Un minuto dopo Conte toglie Giovane e inserisce Olivera, congelando l’ingresso di Alisson Santos e ridisegnando il Napoli con un 3-5-1 per reggere l’inferiorità numerica. Nel finale il Genoa cambia ancora (Vitinha per Cornet all’89’), ma è il Napoli a trovare l’episodio decisivo. Al 92’ Vergara entra in area, Cornet gli pesta il piede e Massa lascia correre. Di Bello richiama l’arbitro al Var: è rigore. Dal dischetto, al 95’, Hojlund batte Bijlow nonostante il tocco del portiere e firma il 3-2. Il recupero si allunga fino al 98’ e mezzo, ma il Napoli resiste e porta a casa una vittoria sofferta, sporca, pesantissima.