Moviola Genoa-Napoli: giusto il rigore su Vergara. Massa, tanta confusione sui gialli
Avvio di gara subito confusionario per Massa che al primo minuto non ritiene falloso, confermandolo anche con evidenti gesti della mano, l'intervento di Meret su Vitinha, salvo poi cambiare giudizio dopo la revisione al monitor. Dalle immagini si vede l'attaccante del Genoa che, prima del contatto con il portiere del Napoli, trascina evidentemente la gamba, ma Meret, in ritardo, ostacola la corsa dell'avversario, ed è questo aspetto che spinge l'arbitro ad assegnare il calcio di rigore.
Disciplinare
A livello disciplinare è un errore l'ammonizione estratta da Massa per l'episodio. Non era una chiara occasione da rete (DOGSO), ma, visto che la direzione del pallone era verso l'esterno, una SPA, da depenalizzare a livello disciplinare per l'intervento genuino. E più di un dubbio rimane anche sul primo cartellino giallo mostrato al 13' st a Juan Jesus, che poi al 23' st verrà espulso per somma di ammonizioni. Il giallo arriva dopo un intervento, a gioco fermo, su Vitinha, per comportamento antisportivo, ma per la situazione sarebbe stato più che sufficiente un richiamo. Ineccepibile, invece, la seconda ammonizione per la trattenuta, seppur lieve, su Ekuban che stava innescando un'azione promettente.
Rigore
Anche nel finale serve il richiamo del Var per far punire con un rigore il pestone di Cornet su Vergara.
Var: Di Bello 6
Interviene sui due episodi nelle aree.