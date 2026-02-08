Moviola Genoa-Napoli: giusto il rigore su Vergara. Massa, tanta confusione sui gialli

Disciplinare

A livello disciplinare è un errore l'ammonizione estratta da Massa per l'episodio. Non era una chiara occasione da rete (DOGSO), ma, visto che la direzione del pallone era verso l'esterno, una SPA, da depenalizzare a livello disciplinare per l'intervento genuino. E più di un dubbio rimane anche sul primo cartellino giallo mostrato al 13' st a Juan Jesus, che poi al 23' st verrà espulso per somma di ammonizioni. Il giallo arriva dopo un intervento, a gioco fermo, su Vitinha, per comportamento antisportivo, ma per la situazione sarebbe stato più che sufficiente un richiamo. Ineccepibile, invece, la seconda ammonizione per la trattenuta, seppur lieve, su Ekuban che stava innescando un'azione promettente.

Rigore

Anche nel finale serve il richiamo del Var per far punire con un rigore il pestone di Cornet su Vergara.

Var: Di Bello 6

Interviene sui due episodi nelle aree.