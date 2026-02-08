Dove vedere Sassuolo-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Sassuolo-Inter mette in palio punti pesanti. Ventiquattresima giornata di Serie A. I neroverdi di Grosso vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per consolidare la propria posizione tranquilla in classifica, ma tra il dire e il fare ci sono i nerazzurri di Chivu, reduci da quattro successi di fila in campionato e desiderosi di confermarsi per tenere a debita distanza le dirette concorrenti per il primo posto.
Sassuolo-Inter, l'orario
Sassuolo-Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta tv
Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).
Sassuolo-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Grosso e Chivu
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Romagna, Ulisses Garcia, Coulibaly, Pedro Felipe, Lipani, Vrankcx, Iannoni, Volpato, Nzola, Fadera, Moro, Bakola. Allenatore: Grosso.
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Turati.
Squalificati: -.
Diffidati: Doig, Muharemovic, Walukiewicz, Matic, Muric.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Kamate, Frattesi, Diouf, P. Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella.
Squalificati: -.
Diffidati: Barella, Calhanoglu.
