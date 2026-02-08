Dove vedere Sassuolo-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Sassuolo-Inter mette in palio punti pesanti. Ventiquattresima giornata di Serie A . I neroverdi di Grosso vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per consolidare la propria posizione tranquilla in classifica, ma tra il dire e il fare ci sono i nerazzurri di Chivu , reduci da quattro successi di fila in campionato e desiderosi di confermarsi per tenere a debita distanza le dirette concorrenti per il primo posto.

Sassuolo-Inter, l'orario

Sassuolo-Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta tv

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Sassuolo-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.