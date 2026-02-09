Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Cremonese, l'orario

Atalanta-Cremonese si disputerà oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in diretta tv

Atalanta-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Cremonese, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Atalanta-Cremonese in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.