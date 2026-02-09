Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsSerie Aatalantacremonese

L'Atalanta di Palladino ospita la Cremonese di Nicola in uno dei due posticipi del lunedì valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Atalanta-Cremonese, l'orario

Atalanta-Cremonese si disputerà oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in diretta tv

Atalanta-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Cremonese, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Atalanta-Cremonese in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 5 Bakker, 19 Djimsiti, 6 Musah, 10 Samardzic, 59 Zalewski, 77 Zappacosta, 7 Sulemana, 9 Scamacca.

Indisponibili: -

Squalificati: De Roon, Ahanor Diffidati: -

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Maleh, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola

A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 25 Pavesi, 55 Folino, 7 Zerbin, 22 Floriani M., 33 Grassi, 9 Djuric, 14 Moumbagna, 99 Sanabria

Indisponibili: Bianchetti, Bondo, Collocolo, Faye, Vandeputte

Squalificati: -

Diffidati: Bondo, Vardy

