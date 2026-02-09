Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
L'Atalanta di Palladino ospita la Cremonese di Nicola in uno dei due posticipi del lunedì valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.
Atalanta-Cremonese, l'orario
Atalanta-Cremonese si disputerà oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Cremonese in diretta tv
Atalanta-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Cremonese, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Atalanta-Cremonese in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 5 Bakker, 19 Djimsiti, 6 Musah, 10 Samardzic, 59 Zalewski, 77 Zappacosta, 7 Sulemana, 9 Scamacca.
Indisponibili: -
Squalificati: De Roon, Ahanor Diffidati: -
CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Maleh, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 25 Pavesi, 55 Folino, 7 Zerbin, 22 Floriani M., 33 Grassi, 9 Djuric, 14 Moumbagna, 99 Sanabria
Indisponibili: Bianchetti, Bondo, Collocolo, Faye, Vandeputte
Squalificati: -
Diffidati: Bondo, Vardy
