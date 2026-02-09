Corriere dello Sport.it
Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori
La Roma di Gasperini ospita il Cagliari di Pisacane in uno dei due posticipi del lunedì valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Roma-Cagliari, l'orario

Roma-Cagliari è in programma oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Roma-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Cagliari anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Zaragoza, Malen. Allenatore: Gasperini

A disposizione: 95 Gollini, 91 Zelezny, 24 Ziolkowski, 2 Rensch, 12 Tsimikas, 3 Angeliño, 61 Pisilli, 7 Pellegrini, 20 Venturino, 68 Arena

Indisponibili: Hermoso, Koné, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson

Squalificati: - Diffidati: N’Dicka e Wesley

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. Allenatore: Pisacane

A disposizione: 24 Ciocci, 12 Sherri, 22 Dossena, 18 Raterink, 3 Idrissi, 25 Sulemana, 27 Liteta, 20 Albarracin, 30 Pavoletti, 37 Trepy, 31 Mendy

Indisponibili: Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti

Squalificati: - Diffidati: Esposito

 

 

