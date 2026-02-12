Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie A, gli arbitri della 25ª: Napoli-Roma c'è Colombo. La Penna per il derby d'Italia

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di campionato
2 min
TagsSerie AArbitr

La 25ª giornata di Serie A si apre venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 con il Milan in casa del Pisa. Tra sabato e domenica, invece due big match che potrebbero decidere le sorti del campionato, prima il derby d'italia tra Inter e juventus e poi- l'ormai ex derby del sole- tra Napoli e Roma. Si chiude la giornata con il posticipo del lunedì tra Cagliari e Lecce.

Le designazioni ufficiali della 25ª

Pisa-Milan apre il 25° turno del campionato di Serie A; L'anticipo delle 20:45 spetta a Fabbri. Sabato 14 febbraio si apre con Como-Fiorentina delle 15:00 affidata a Marchetti, mentre la gara delle 18:00  Lazio-Atalanta la arbitra Sacchi. Alle 20:45 è il momento di La Penna, al fischietto romano spetta una delle gare più difficili della giornata: Inter-Juventus. Udinese-Sassuolo delle 12:30 apre la domenica, l'arbitro è Ferrieri Caputi. Alle 15:00 Cremonese-Genoa con Sozza e Parma-Hellas Verona con  Pairetto. Torino-Bologna delle 18 con Fourneau mentre la gara serale delle 20:45 Napoli-Roma è affidata a Colombo con Abisso e Aureliano Var ed Avar. Il posticipo del lunedì Cagliari-Lecce delle 20:45 lo arbitra Feliciani.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Napoli Scott prova a recuperare per la sfida  con la RomaLa difesa della Roma è stellare. Ora però deve reggere negli scontri diretti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS