Serie A, gli arbitri della 25ª: Napoli-Roma c'è Colombo. La Penna per il derby d'Italia
La 25ª giornata di Serie A si apre venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 con il Milan in casa del Pisa. Tra sabato e domenica, invece due big match che potrebbero decidere le sorti del campionato, prima il derby d'italia tra Inter e juventus e poi- l'ormai ex derby del sole- tra Napoli e Roma. Si chiude la giornata con il posticipo del lunedì tra Cagliari e Lecce.
Le designazioni ufficiali della 25ª
Pisa-Milan apre il 25° turno del campionato di Serie A; L'anticipo delle 20:45 spetta a Fabbri. Sabato 14 febbraio si apre con Como-Fiorentina delle 15:00 affidata a Marchetti, mentre la gara delle 18:00 Lazio-Atalanta la arbitra Sacchi. Alle 20:45 è il momento di La Penna, al fischietto romano spetta una delle gare più difficili della giornata: Inter-Juventus. Udinese-Sassuolo delle 12:30 apre la domenica, l'arbitro è Ferrieri Caputi. Alle 15:00 Cremonese-Genoa con Sozza e Parma-Hellas Verona con Pairetto. Torino-Bologna delle 18 con Fourneau mentre la gara serale delle 20:45 Napoli-Roma è affidata a Colombo con Abisso e Aureliano Var ed Avar. Il posticipo del lunedì Cagliari-Lecce delle 20:45 lo arbitra Feliciani.