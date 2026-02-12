Serie A, gli arbitri della 25ª: Napoli-Roma c'è Colombo. La Penna per il derby d'Italia

La 25ª giornata di Serie A si apre venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 con il Milan in casa del Pisa. Tra sabato e domenica, invece due big match che potrebbero decidere le sorti del campionato, prima il derby d'italia tra Inter e juventus e poi- l'ormai ex derby del sole- tra Napoli e Roma. Si chiude la giornata con il posticipo del lunedì tra Cagliari e Lecce.