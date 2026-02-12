Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
L'allarme di Sticchi Damiani: "La Serie A è un campionato del centro-nord" © Getty Images

L'allarme di Sticchi Damiani: "La Serie A è un campionato del centro-nord"

Il presidente del Lecce: "Per noi è impossibile raggiungere le cifre della nostre competitor in altre aree geografiche del Paese"
Giorgio Marota
2 min
TagsLecceSerie A

Quello del Lecce è un piccolo-grande miracolo che ogni stagione si ripete. «La difficoltà di fare calcio al Sud è oggettiva, ormai la Serie A è diventato un campionato del centro-nord», è il pensiero di Saverio Sticchi Damiani, il presidente dei giallorossi del Salento, che abbiamo interpellato sulla questione Meridionale. La sua analisi parte dalla carenza di strutture: «Il primo tema è la mancanza cronica di impianti: in Puglia, ma direi in tutto il Sud, ci sono pochissimi campi. Noi ad esempio usiamo strutture esterne per far allenare i nostri ragazzi e dopo enormi sforzi abbiamo costruito un centro sportivo di proprietà, il primo in oltre un secolo di storia del Lecce. Per ora possiamo ospitare solo la prima squadra, ma prima o poi porteremo dentro anche i ragazzi. Le scuole calcio al Sud sono poche e spesso non sono ottimali». Ma c’è anche un tema, tutt’altro che secondario, legato alle differenze nel tessuto economico. «Inutile negarlo: l’impresa sportiva al Sud si fa in un territorio meno ricco del Nord - ha aggiunto il presidente - personalmente non finirò mai di ringraziare i partner del territorio che ci sostengono, ma per noi è impossibile raggiungere le cifre della nostre competitor in altre aree geografiche del Paese».

La passione

Terzo punto: la tifoseria e l’equilibrio tra passione e capacità di spesa pro capite. «Noi non possiamo chiedere ai nostri tifosi, che già fanno enormi sacrifici per seguirci, le stesse cifre per i biglietti che si spendono al Nord o al centro. Da anni la nostra politica della biglietteria è popolare. Non vogliamo fare una selezione sul piano economico e, a dirla tutta, neppure potremmo permettercela». La trasferta più vicina per il Lecce resta quella di Napoli, l’altro baluardo del Meridione in Serie A, a 420 km più a nord. «Ci muoviamo solo con voli charter. Logisticamente i costi sono elevatissimi e in questo senso non c’è mai stato, da parte della Lega, un tema di riequilibrio delle risorse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

