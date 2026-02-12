L'allarme di Sticchi Damiani: "La Serie A è un campionato del centro-nord"

Quello del Lecce è un piccolo-grande miracolo che ogni stagione si ripete. «La difficoltà di fare calcio al Sud è oggettiva, ormai la Serie A è diventato un campionato del centro-nord», è il pensiero di Saverio Sticchi Damiani, il presidente dei giallorossi del Salento, che abbiamo interpellato sulla questione Meridionale. La sua analisi parte dalla carenza di strutture: «Il primo tema è la mancanza cronica di impianti: in Puglia, ma direi in tutto il Sud, ci sono pochissimi campi. Noi ad esempio usiamo strutture esterne per far allenare i nostri ragazzi e dopo enormi sforzi abbiamo costruito un centro sportivo di proprietà, il primo in oltre un secolo di storia del Lecce. Per ora possiamo ospitare solo la prima squadra, ma prima o poi porteremo dentro anche i ragazzi. Le scuole calcio al Sud sono poche e spesso non sono ottimali». Ma c’è anche un tema, tutt’altro che secondario, legato alle differenze nel tessuto economico. «Inutile negarlo: l’impresa sportiva al Sud si fa in un territorio meno ricco del Nord - ha aggiunto il presidente - personalmente non finirò mai di ringraziare i partner del territorio che ci sostengono, ma per noi è impossibile raggiungere le cifre della nostre competitor in altre aree geografiche del Paese».