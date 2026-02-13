Dove vedere Pisa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Pisa di Oscar Hiljemark in occasione dell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Riflettori puntati sulla formazione rossonera, che proverà a restare in scia all'Inter di Cristian Chivu, in attesa di recuperare la gara con il Como. I toscani, dal canto loro, hanno necessariamente bisogno di punti per rimanere agganciati al treno salvezza.
Pisa-Milan, l'orario
Pisa-Milan andrà in scena oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.
Dove vedere Pisa-Milan in diretta tv
Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Hiljemark e Allegri
PISA (3-4-3): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: 22 Nicolas, 2 Bozinhov, 26 Coppola, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 7 Leris, 36 Piccinini, 19 Iling, 11 Cuadrado, 23 Stengs, 42 Bettazzi, 9 Meister, 81 Stojilkovic, 90 Lorran.
Indisponibili: Semper, Albiol, Denoon, Vural. Squalificati: Marin. Diffidati: Aebischer.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupiñan, 4 Ricci, 30 Jashari; 9 Fullkrug, 10 Leao, 11 Pulisic
Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers. Squalificati: -. Diffidati: Fofana, Athekame, Rabiot.
