Dove vedere Pisa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Milan, l'orario

Pisa-Milan andrà in scena oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.

Dove vedere Pisa-Milan in diretta tv

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.