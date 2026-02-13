Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Pisa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

All'Arena Garibaldi si apre la 25esima giornata di Serie A: le probabili scelte di formazione di Hiljemark ed Allegri
TagsSerie APisaMilan

Il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Pisa di Oscar Hiljemark in occasione dell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Riflettori puntati sulla formazione rossonera, che proverà a restare in scia all'Inter di Cristian Chivu, in attesa di recuperare la gara con il Como. I toscani, dal canto loro, hanno necessariamente bisogno di punti per rimanere agganciati al treno salvezza.

Pisa-Milan, l'orario

Pisa-Milan andrà in scena oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.

Dove vedere Pisa-Milan in diretta tv

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Hiljemark e Allegri

PISA (3-4-3): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

A disposizione: 22 Nicolas, 2 Bozinhov, 26 Coppola, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 7 Leris, 36 Piccinini, 19 Iling, 11 Cuadrado, 23 Stengs, 42 Bettazzi, 9 Meister, 81 Stojilkovic, 90 Lorran.

Indisponibili: Semper, Albiol, Denoon, Vural. Squalificati: Marin. Diffidati: Aebischer.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupiñan, 4 Ricci, 30 Jashari; 9 Fullkrug, 10 Leao, 11 Pulisic 
Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers. Squalificati: -. Diffidati: Fofana, Athekame, Rabiot.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Pisa di Oscar Hiljemark in occasione dell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Riflettori puntati sulla formazione rossonera, che proverà a restare in scia all'Inter di Cristian Chivu, in attesa di recuperare la gara con il Como. I toscani, dal canto loro, hanno necessariamente bisogno di punti per rimanere agganciati al treno salvezza.

Pisa-Milan, l'orario

Pisa-Milan andrà in scena oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.

Dove vedere Pisa-Milan in diretta tv

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaAllegri, tra arbitri e corsa Champions
1
Dove vedere Pisa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Hiljemark e Allegri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS