Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirino

Indietro di una partita, quella con il Como, immolata alle Olimpiadi Invernali, il Milan torna in campo e fa il suo, aprendo la 25ª giornata di Serie A superando il Pisa e rimettendosi nella scia dell'Inter. La squadra di Allegri sbanca l'Arena Garibaldi grazie alla zampata di Modric e nonostante l'ennesimo rigore sprecato in stagione, stavolta con Fullkrug. All'Arena Garibaldi finisce 2-1 per i rossoneri , che tornano a -5 dall'Inter.

Pisa-Milan 1-2:cronaca, tabellino e statistiche

Un tiro e un gol nel primo tempo per Allegri

Nella prima frazione di gioco, il Milan dà l'impressione di poter fare sua la parita anche senza mai affondare. Sono i toscani a provarci per primi con Stojikovic, fermato da Maignan, ma sono i rossoneri a colpire al primo vero acuto, con l'incornata di Loftus-Cheek che sublima il 'corto muso' di Allegri prima dell'intervallo. Un tiro e un gol.

Fullkrug sbaglia, Modric sentenzia

Nella ripresa il Milan ha immediatamente l'opportunità di raddoppiare con Fullkrug, entrato in campo al posto di Nkunku, che prima 'ispira' la rete annullata di Rabiot, ma poi spreca il calcio di rigore del possibile due a zero, spedendo sul fondo. Sembra essere poco male per la squadra di Allegri, che non dà l'impressione di patire il contraccolpo. Eppure, alla prima occasione, il Pisa fa valere la legge del gol sbagliato gol subito, trovando un insperato pari grazie a Loyola.

Il pari toscano complica le cose, ma il Milan ne esce fuori ancora una volta, grazie alla giocata di Modric, che chiede e ottiene lo scambio e firma il successo rossonero, diventando il terzo giocatore più 'anziano' della storia della Serie A ad andare a segno, dopo altri due milanisti doc come Costacurta e Ibrahimovic. Nel finale il rosso a Rabiot peserà per il prossimo recupero con il Como, ma non scalfisce la valenza del successo rossonero.