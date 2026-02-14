Il sabato di coppie

Inter-Juventus non si era mai giocata il giorno di San Valentino. E probabilmente non è un caso. Il computer che ha partorito il calendario, sicuramente sarà single. Non ha pensato che sabato 14 febbraio sarebbe stata una data impegnativa. Una scelta che provocherà tensioni, scene fantozziane, musi lunghi. Ma la domanda è: quali sono le coppie più a rischio? Scoppierà prima quella, più consolidata, Lautaro-Thuram?