Dove vedere Como-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Como-Fiorentina, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, mette in palio punti pesanti. Gli uomini di Fabregas vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e della terza vittoria nelle ultime quattro partite per confermarsi in zona Europa e restare in scia a Napoli, Juve e Roma in attesa di recuperare la sfida in trasferta contro il Milan. La Viola di Vanoli ha un solo risultato a disposizione nella propria corsa alla salvezza, dopo essere scivolata a -3 dal Lecce quartultimo in seguito alle sconfitte contro Cagliari e Napoli e al pari interno con il Torino.