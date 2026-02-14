Dove vedere Como-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Como-Fiorentina, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, mette in palio punti pesanti. Gli uomini di Fabregas vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e della terza vittoria nelle ultime quattro partite per confermarsi in zona Europa e restare in scia a Napoli, Juve e Roma in attesa di recuperare la sfida in trasferta contro il Milan. La Viola di Vanoli ha un solo risultato a disposizione nella propria corsa alla salvezza, dopo essere scivolata a -3 dal Lecce quartultimo in seguito alle sconfitte contro Cagliari e Napoli e al pari interno con il Torino.
Como-Fiorentina, l'orario
Como-Fiorentina è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 15, allo stadio Sinigaglia di Como.
Dove vedere Como-Fiorentina in diretta tv
Como-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Como-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Como-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Fabregas e Vanoli
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Carlos, Moreno, Vojvoda, Van der Brempt, Caqueret, Sergi Roberto, Kuhn, Addai, Morata. Allenatore: Fabregas.
Indisponibili: Diao, Goldaniga.
Squalificati: -.
Diffidati: Addai, Da Cunha, Nico Paz.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Kean. A disposizione: Christensen, Kouadio, Ranieri, Fortini, Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini, Piccoli, Lezzerini. Allenatore: Vanoli.
Indisponibili: Lamptey, Gudmundsson, Rugani.
Squalificati: -.
Diffidati: Dodo, Fagioli, Mandragora, Parisi.
