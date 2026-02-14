Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Lazio-Atalanta, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è una sfida da non fallire per entrambe le avversarie. Gli uomini di Sarri vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e della seconda vittoria nelle ultime quattro partite per restare in corsa per l'Europa. La Dea di Palladino non perde da otto partite in campionato e imponendosi all'Olimpico alimenterebbe le sue speranze di ritagliarsi un posto al sole.
Lazio-Atalanta, l'orario
Lazio-Atalanta è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta tv
Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Como-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Sarri e Palladino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Lu. Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Rovella, Basic, Przyborek, Cancellieri, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri.
Indisponibili: Pedro, Zaccagni, Lazzari.
Squalificati: Romagnoli.
Diffidati: Cancellieri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamcacca. A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Kossounou, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Raspadori, Krstovic. Allenatore: Palladino.
Indisponibili: De Ketelaere.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Lazio-Atalanta, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è una sfida da non fallire per entrambe le avversarie. Gli uomini di Sarri vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e della seconda vittoria nelle ultime quattro partite per restare in corsa per l'Europa. La Dea di Palladino non perde da otto partite in campionato e imponendosi all'Olimpico alimenterebbe le sue speranze di ritagliarsi un posto al sole.
Lazio-Atalanta, l'orario
Lazio-Atalanta è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta tv
Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Como-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.