Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Olimpico, valida per la venticinquesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Sarri e Palladino
TagsLazioatalantaSerie A

Lazio-Atalanta, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è una sfida da non fallire per entrambe le avversarie. Gli uomini di Sarri vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e della seconda vittoria nelle ultime quattro partite per restare in corsa per l'Europa. La Dea di Palladino non perde da otto partite in campionato e imponendosi all'Olimpico alimenterebbe le sue speranze di ritagliarsi un posto al sole.

Lazio-Atalanta, l'orario

Lazio-Atalanta è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta tv

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Como-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Sarri e Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Lu. Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Rovella, Basic, Przyborek, Cancellieri, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Pedro, Zaccagni, Lazzari.

Squalificati: Romagnoli.

Diffidati: Cancellieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamcacca. A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Kossounou, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Raspadori, Krstovic. Allenatore: Palladino. 

Indisponibili: De Ketelaere. 

Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Lazio-Atalanta, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è una sfida da non fallire per entrambe le avversarie. Gli uomini di Sarri vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo e della seconda vittoria nelle ultime quattro partite per restare in corsa per l'Europa. La Dea di Palladino non perde da otto partite in campionato e imponendosi all'Olimpico alimenterebbe le sue speranze di ritagliarsi un posto al sole.

Lazio-Atalanta, l'orario

Lazio-Atalanta è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta tv

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Como-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili scelte di Sarri e Palladino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS