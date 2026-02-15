Dove vedere Torino-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Torino-Bologna, a voi. Allo stadio Olimpico Grande Torino si va in campo per la venticinquesima giornata di Serie A. I granata di Marco Baroni vanno a caccia del terzo risultato utile di fila per tenere a debita distanza la zona retrocessione (sono 6 i punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima). I rossoblù di Vincenzo Italiano, reduci da quattro sconfitte di fila, vogliono tornare a muovere la classifica per cercare di tornare in corsa per un posto in Europa.
Torino-Bologna, l'orario
Torino-Bologna è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Dove vedere Torino-Bologna in diretta tv
Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).
Torino-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte Baroni e Italiano
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Perciun, Ismajli, Lazaro, Ebosse, Prati, Gineitis, Acquah, Anjorin, Biraghi, Gabellini, Kulenovic, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.
Indisponibili: Ilic, Ismajli, Obrador, Savva.
Squalificati: -.
Diffidati: Aboukhlal.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; João Mário, Lucumí, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Zortea, Vitik, Ferguson, Odgaard, Orsolini, Castro, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: De Silvestri, Heggem, Lykogiannis.
Squalificati: Pobega.
Diffidati: Ferguson, Freuler, Cambiaghi.
Torino-Bologna, a voi. Allo stadio Olimpico Grande Torino si va in campo per la venticinquesima giornata di Serie A. I granata di Marco Baroni vanno a caccia del terzo risultato utile di fila per tenere a debita distanza la zona retrocessione (sono 6 i punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima). I rossoblù di Vincenzo Italiano, reduci da quattro sconfitte di fila, vogliono tornare a muovere la classifica per cercare di tornare in corsa per un posto in Europa.
Torino-Bologna, l'orario
Torino-Bologna è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Dove vedere Torino-Bologna in diretta tv
Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).
Torino-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.