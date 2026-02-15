Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Torino-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Olimpico Grande Torino, valida per la venticinquesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Baroni e Italiano
TagsTorinoBolognaSerie A

Torino-Bologna, a voi. Allo stadio Olimpico Grande Torino si va in campo per la venticinquesima giornata di Serie A. I granata di Marco Baroni vanno a caccia del terzo risultato utile di fila per tenere a debita distanza la zona retrocessione (sono 6 i punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima). I rossoblù di Vincenzo Italiano, reduci da quattro sconfitte di fila, vogliono tornare a muovere la classifica per cercare di tornare in corsa per un posto in Europa.

Torino-Bologna, l'orario

Torino-Bologna è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Bologna in diretta tv

Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte Baroni e Italiano

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Perciun, Ismajli, Lazaro, Ebosse, Prati, Gineitis, Acquah, Anjorin, Biraghi, Gabellini, Kulenovic, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

Indisponibili: Ilic, Ismajli, Obrador, Savva.

Squalificati: -. 

Diffidati: Aboukhlal. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; João Mário, Lucumí, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Zortea, Vitik, Ferguson, Odgaard, Orsolini, Castro, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Italiano.

Indisponibili: De Silvestri, Heggem, Lykogiannis.

Squalificati: Pobega.

Diffidati: Ferguson, Freuler, Cambiaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Torino-Bologna, a voi. Allo stadio Olimpico Grande Torino si va in campo per la venticinquesima giornata di Serie A. I granata di Marco Baroni vanno a caccia del terzo risultato utile di fila per tenere a debita distanza la zona retrocessione (sono 6 i punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima). I rossoblù di Vincenzo Italiano, reduci da quattro sconfitte di fila, vogliono tornare a muovere la classifica per cercare di tornare in corsa per un posto in Europa.

Torino-Bologna, l'orario

Torino-Bologna è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Bologna in diretta tv

Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Torino-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili scelte Baroni e Italiano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS