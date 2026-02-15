Laurienté e Pinamonti show, colpo Sassuolo a Udine: Grosso sale al nono posto

Udinese-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti premiano Grosso, a Runjaic non basta Solet

Si sblocca subito la partita di Udine, con i padroni di casa che vanno avanti al 10' della prima frazione di gioco, grazie all'incursione di Solet: il difensore bianconero ruba palla sulla trequarti offensiva e prende sul tempo Muric con un tocco di punta, che non lascia scampo al portiere del Sassuolo. I neroverdi provano ad organizzare una reazione, ma i friulani continuano a macinare gioco con le qualità di Atta e Zaniolo, pur non riuscendo a pungere nuovamente in zona gol. Nella ripresa, però, succede di tutto: uno-due terribile della formazione di Fabio Grosso, guidata dalla vivacità del neo entrato Ulisses Garcia e dalle reti di Laurienté e Pinamonti. Dai piedi di uno degli ultimi acquisti del mercato invernale, infatti, passano le azioni che consentono al Sassuolo di ribaltare il punteggio: prima, il 23 degli emiliani serve il cross basso che favorisce il tacco di Pinamonti per Laurienté, che chiude alla grande una combinazione pregevole; poi, è sempre lo svizzero classe '96 a metter dentro il pallone che il 99 neroverde deve solo spingere di testa da pochi passi. Rimonta degli ospiti. L'Udinese non ci sta e in mischia, su azione da calcio d'angolo, trova il tap-in vincente di Bertola, ma il Var annulla il potenziale 2-2 per un fallo di mano dello stesso centrale bianconero. Seguito, come da protocollo, il principio di immediatezza. Nel finale, il Sassuolo sfiora il tris con l'ex Pisa Nzola, fermato dal palo alla sinistra di Okoye. Finisce così: 2-1 per il Sassuolo al "Bluenergy Stadium" di Udine.