Il Genoa sbatte sul muro della Cremonese, De Rossi a +3 sulla zona retrocessione

Cremonese-Genoa 0-0: Nicola ferma la corsa di De Rossi

Meglio il Genoa in avvio, con Vitinha molto propositivo e pericoloso con una conclusione che impegna un attento Audero. La Cremonese di Nicola resta compatta, proponendosi timidamente con il solito Vardy, ma è ancora il Grifone a creare grattacapi alla retroguardia grigiorossa: alla mezzora, Norton-Cuffy sposta la sfera e calcia da buona posizione, ma trova nuovamente il muro di Audero. 0-0 che resiste fino all'intervallo. In avvio di ripresa, la musica cambia, con i padroni di casa vicini al gol con Djuric, prima, e Thorsby, poi. Bijlow non stilisticamente perfetto ma efficace nella seconda occasione. Nell'ultimo terzo di gara, De Rossi tenta di dare nuova linfa ai suoi, inserendo Baldanzi e Martin. Forcing finale che accende la sfida ma porta soltanto a una chance per Ekuban nel recupero. Poi, rischio "beffa" per i rossoblù: traversa clamorosa di Bonazzoli, Genoa salvo per centimetri. È 0-0 allo "Zini".