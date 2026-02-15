Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Il Genoa sbatte sul muro della Cremonese, De Rossi a +3 sulla zona retrocessione

Finale col brivido per la formazione rossoblù, salvata dalla traversa colpita da Bonazzoli: punto agrodolce per il Grifone
3 min
TagsSerie AcremoneseGenoa

Pareggio a reti bianche allo "Zini" di Cremona, dove il Genoa di Daniele De Rossi non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della sfida valida per la 25esima giornata di Serie A. Le due squadre restano così appaiate in classifica, portandosi a quota 24, con tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione rappresentata dalla Fiorentina di Vanoli.

Cremonese-Genoa 0-0: Nicola ferma la corsa di De Rossi

Meglio il Genoa in avvio, con Vitinha molto propositivo e pericoloso con una conclusione che impegna un attento Audero. La Cremonese di Nicola resta compatta, proponendosi timidamente con il solito Vardy, ma è ancora il Grifone a creare grattacapi alla retroguardia grigiorossa: alla mezzora, Norton-Cuffy sposta la sfera e calcia da buona posizione, ma trova nuovamente il muro di Audero. 0-0 che resiste fino all'intervallo. In avvio di ripresa, la musica cambia, con i padroni di casa vicini al gol con Djuric, prima, e Thorsby, poi. Bijlow non stilisticamente perfetto ma efficace nella seconda occasione. Nell'ultimo terzo di gara, De Rossi tenta di dare nuova linfa ai suoi, inserendo Baldanzi e Martin. Forcing finale che accende la sfida ma porta soltanto a una chance per Ekuban nel recupero. Poi, rischio "beffa" per i rossoblù: traversa clamorosa di Bonazzoli, Genoa salvo per centimetri. È 0-0 allo "Zini".

Cremonese-Genoa

