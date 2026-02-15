Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Spinazzola segna ancora alla Roma, esulta e poi reagisce così: il gesto verso la tribuna

Leonardo, al quarto gol col Napoli, di cui due alla sua ex squadra, festeggia la rete del pari ma senza mancare di rispetto ai colori giallorossi
Chiara Zucchelli
2 min
spinazzolaNapoli-Roma

INVIATA A NAPOLI - Quattro gol finora con la maglia del Napoli di cui due alla sua ex squadra: Leonardo Spinazzola quando vede la Roma, evidentemente, è bravo e fortunato. Al Maradona, poco prima dell’intervallo, rimette le cose a posto dopo che Malen aveva portato in vantaggio i giallorossi. Gol, molto bello anche se deviato, sotto la Curva A: Spinazzola, quando vede il pallone superare Svilar esulta con un urlo, ma poi si ferma abbracciato dai compagni. A quel punto si rivolge verso la tribuna e fa un gesto rivolto alla moglie e agli amici. Nessuna mancanza di rispetto verso la Roma.

Spinazzola e la Roma: un legame forte

D’altronde, Spinazzola è rimasto legatissimo alla Roma, ai romanisti e soprattutto a Mancini, Pellegrini e Cristante, amici fraterni. In giallorosso ha vinto una Conference League e soprattutto si è sentito supportato ai tempi del brutto infortunio con l’Italia. Per questo non avrebbe mai potuto esagerare con l’esultanza, per quanto assolutamente legittima.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

