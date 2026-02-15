INVIATA A NAPOLI - Quattro gol finora con la maglia del Napoli di cui due alla sua ex squadra: Leonardo Spinazzola quando vede la Roma , evidentemente, è bravo e fortunato. Al Maradona, poco prima dell’intervallo, rimette le cose a posto dopo che Malen aveva portato in vantaggio i giallorossi. Gol, molto bello anche se deviato, sotto la Curva A: Spinazzola, quando vede il pallone superare Svilar esulta con un urlo , ma poi si ferma abbracciato dai compagni. A quel punto si rivolge verso la tribuna e fa un gesto rivolto alla moglie e agli amici. Nessuna mancanza di rispetto verso la Roma.

Spinazzola e la Roma: un legame forte

D’altronde, Spinazzola è rimasto legatissimo alla Roma, ai romanisti e soprattutto a Mancini, Pellegrini e Cristante, amici fraterni. In giallorosso ha vinto una Conference League e soprattutto si è sentito supportato ai tempi del brutto infortunio con l’Italia. Per questo non avrebbe mai potuto esagerare con l’esultanza, per quanto assolutamente legittima.