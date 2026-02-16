Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dei delitti e di La Penna

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
3 min

Da quando c’è il Var pretendiamo che l’arbitro veda anche quello che a occhio nudo non si può vedere. Questa forma di condizionamento psicologico lo spinge spesso a sentirsi Hawkeye, Occhio di Falco, e a commettere errori clamorosi come quello di San Siro. Pensateci bene, è così.

Da quando c’è il Var protocollato il numero degli errori si è sensibilmente ridotto per quantità, non per qualità, e insomma dalle nostre parti non se ne esce. La battaglia per un giusto calcio sembra definitivamente persa. Eppure...

Eppure non possiamo, né dobbiamo arrenderci.

Non possiamo arrenderci a un protocollo colpevolmente sbagliato, insufficiente, “ipocrita”.

Non possiamo arrenderci al potere e agli interessi di pochissimi, né ai sospetti e alle dietrologie.

Non possiamo arrenderci alla violenza dei social, alle minacce di morte rivolte con una disinvoltura e una vigliaccheria disarmanti a arbitri e famiglie, calciatori e famiglie e altre figure considerate nemiche.

Non possiamo arrenderci all’ignoranza, all’analfabetismo, all’incultura, alla rabbia, alla frustrazione, alla malafede. Ai cretini che ci circondano e si moltiplicano.

Non possiamo e non dobbiamo arrenderci all’incompetenza, all’impreparazione, alla disinformazione, alla chirurgia arbitrale. E all’impossibilità di individuare una soluzione che accontenti tutti perché quella non c’è.

E non possiamo arrenderci all’io l’avevo detto che sarebbe finita così. Non possiamo arrenderci al microscopio televisivo che ci ha reso schiavi.

E a quelli che sulle polemiche riescono a speculare. Ai leccalike. E ai precedenti sistematicamente elencati, ai tifosi che ci rimproverano di non aver attaccato gli arbitri con la stessa energia e durezza quando la loro squadra aveva subìto un torto inaccettabile.

Non possiamo e non dobbiamo arrenderci mai, anche se non riesco a individuare una via di fuga, un modo per aggiustare le cose, visto che il Var ci ha rincoglioniti aumentando a dismisura la nostra sensibilità al “delitto di calcio”.

Saremmo in grado, oggi, di tornare indietro?, di fare a meno del Var, o soltanto di ridurne l’incidenza?

Rispondo per tutti i sani di mente: no, al primo episodio contrario chiederemmo per quale motivo il Var non è intervenuto, perché quella volta l’ha fatto e stavolta no. Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mandar giù quelli che ci toccano nella vita di tutti i giorni. A mangiar merda insomma.

Le nostre parole sono come giganti quando ci fanno un torto, e come nani quando ci rendono un servigio. È di Wilkie Collins. Evitate di minacciarlo di morte: ci ha pensato la natura 137 anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Caressa e la provocazione dopo Inter-JuveStiamo riducendo il calcio a un cesso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS