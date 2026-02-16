Moviola Napoli-Roma, N'Dicka rischia su Hojlund: ecco perché non c'è stato il richiamo all'OFR

Restano tanti dubbi sulla decisione di Colombo di non intervenire al 10’ del primo tempo sull’abbraccio di N’Dicka a Hojlund. Il difensore mette entrambe le braccia attorno alla vita dell’avversario, rischiando tantissimo. Non c’erano, però, tutti i criteri per la chiara occasione da gol. L’attaccante del Napoli quando viene stretto non è in possesso del pallone che non è pienamente nella sua disponibilità. Ed è anche per questo che non c’è stato il richiamo per una On Field Review. Se l’arbitro fosse intervenuto subito in campo sarebbe stato calcio di punizione e ammonizione per il difensore. Voto: 6