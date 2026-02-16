Moviola Napoli-Roma, N'Dicka rischia su Hojlund: ecco perché non c'è stato il richiamo all'OFR
Restano tanti dubbi sulla decisione di Colombo di non intervenire al 10’ del primo tempo sull’abbraccio di N’Dicka a Hojlund. Il difensore mette entrambe le braccia attorno alla vita dell’avversario, rischiando tantissimo. Non c’erano, però, tutti i criteri per la chiara occasione da gol. L’attaccante del Napoli quando viene stretto non è in possesso del pallone che non è pienamente nella sua disponibilità. Ed è anche per questo che non c’è stato il richiamo per una On Field Review. Se l’arbitro fosse intervenuto subito in campo sarebbe stato calcio di punizione e ammonizione per il difensore. Voto: 6
Il rigore per la Roma
Colombo valuta bene l’episodio della ripresa nell’area di rigore del Napoli. L’arbitro è in posizione ottimale per valutare l’intervento negligente di Rrahmani su Wesley, colpito sul piede sinistro: corretto il calcio di rigore e l’ammonizione perché è un DOGSO genuino.
Ok i gol
Giusto convalidare tutte le quattro reti. Sul gol dello 0-1 di Malen c’era da verificare la posizione dell’attaccante al momento del passaggio di Zaragoza: tutto regolare, era tenuto in gioco da Rrahmani.
VAR: Abisso 6
Fa quello che deve: sull’episodio al 10’ del primo tempo non ha margine d’intervento da protocollo.