Il tribunale di Bastoni

La punizione più severa per l'esultanza dopo la simulazione Bastoni la sta già scontando e sono sicuro che ha imparato la lezione.

Oggi c'è un tribunale più severo e disgraziato, un primo grado di giudizio affidato ai social. Che non hanno cuore.

Ma tutti gli ex calciatori e i talent che fanno le vergini dovrebbero evitare commenti ipocriti perché la rete ha memoria.

Nel gioco - e il calcio è un gioco, non uno sport - il bluff è previsto, lo disse anche Vialli. Se viene scoperto però sei morto.

Il bluff è come le vitamine: è essenziale in piccole dosi, ma dannoso se usato indiscriminatamente. Un giocatore che bluffa eccessivamente verrà smascherato troppo spesso. Mero.