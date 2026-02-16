Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Il tribunale di Bastoni

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio alle minacce ricevute dal difensore dopo Inter-Juve
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsbastoniInter-Juve

La punizione più severa per l'esultanza dopo la simulazione Bastoni la sta già scontando e sono sicuro che ha imparato la lezione.
Oggi c'è un tribunale più severo e disgraziato, un primo grado di giudizio affidato ai social. Che non hanno cuore.
Ma tutti gli ex calciatori e i talent che fanno le vergini dovrebbero evitare commenti ipocriti perché la rete ha memoria.
Nel gioco - e il calcio è un gioco, non uno sport - il bluff è previsto, lo disse anche Vialli. Se viene scoperto però sei morto.
Il bluff è come le vitamine: è essenziale in piccole dosi, ma dannoso se usato indiscriminatamente. Un giocatore che bluffa eccessivamente verrà smascherato troppo spesso. Mero.

Dal profilo Instagram di Ivan Zazzaroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

